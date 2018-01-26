Закат эпохи: в НИИ ВМФ рассказали, почему исчезнут авианосцы

Сотрудник НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ Военно-морской академии Олег Шнурков заявил, что появление подводных ракетных комплексов может привести к неактуальности авианосцев. Комплексы способны наносить удары с расстояния до трех тысяч километров.

Фото: mil.ru

"Если появляется разведывательно-ударный комплекс, способный работать на 2-3 тыс. километров, то появляется огромный вопрос о боевой устойчивости… Придется многократно усиливать охранение, и уменьшить количество АУГ где-то до трех-четырех. В том виде, в котором существуют авианосцы, сегодня, возможно, проживут недолго, при условии, конечно, появления разведывательно-ударных комплексов с дальностью стрельбы, о которой я говорил", — цитирует Шнуркова РИА "Новости".

Авианосцы же уязвимы перед ракетами противника, поэтому для их прикрытия формируются авианосно-ударные группы из кораблей и подводных лодок. Сейчас на вооружение в ВС РФ находится только один тип ракет, размещаемых на подводных лодках и способных наносить удары на сопоставимом расстоянии — "Калибр" дальностью действия до 2-2,5 тыс. км. Но эта крылатая ракета имеет относительно низкую скорость, а значит, легко подавляется столь высокозащищенной целью, как авианосная группировка.

Что касается гиперзвуковой ракеты "Циркон", то она будет иметь дальность порядка 300-600 км. У ВС РФ пока же остается нерешенной проблема целеуказания для подобных ракет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ВМФ России в течение полугода установит на тяжелых атомных крейсерах ударные комплексы с крылатыми ракетами "Циркон". Это оружие называют недосягаемым для современных средств ПВО.

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