Ученые спрогнозировали длительность жизни и болезни пожилых

Ученые дали прогноз жизни пенсионеров на ближайшие 20 лет. Оказалось, что продолжительность жизни пожилых людей увеличится, сообщает The Daily Mail.

Для прогноза были использованы данные нескольких исследований на тему старения. Они показали, что мужчины будут жить на 3,6 года дольше, а женщины — на 2,9. Однако, к 2035 году число пожилых людей с четырьмя и более заболеваниями удвоится. Из этих больных треть будет иметь проблемы с психическим здоровьем, включая депрессию и деменцию. Число случаев рака среди пожилых людей увеличится на 179,4%, диабета — на 118,1%.

Значительное увеличение количества людей с несколькими сопутствующими заболеваниями исследователи объясняют не только возрастающей продолжительностью жизни, но и ростом распространенности ожирения и снижением уровня активности.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что немецкие ученые из Килского университета развенчали пять мифов о старости, в которые принято верить повсеместно. Медики не считают, что с возрастом человек становится менее активным или у него меньше возможностей.

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