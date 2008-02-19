Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Таяние ледника в Антарктике может привести к катастрофе

Наука

Ученые уже в течение многих лет следят за изменениями, происходящими с ледником Денман, который расположен в Антарктике.

Ледник Денман стремительно тает

Процесс таяния ледника может стать причиной серьезной катастрофы. За последние 30 лет ледник потерял 5 километров и более 250 миллиардов тонн льда.

Он находится в 3500 метрах ниже уровня воды. Его особенность в том, что он наклонен в противоположную сторону от океана.

Из-за такого расположения теплая вода скользит вниз по склону, что ведет к подмыванию основания ледника. Если ледник будет таять с той же скоростью, то он может оторваться и уплыть в океан.

Ранее "Правда.Ру" писала: экологи установили, что около 40 миллионов лет назад воды мирового океана вблизи Антарктиды были достаточно теплыми для обитания популяций акул.

Глобальное потепление сделает воды Антарктики смертельно опасными

Группа экологов из университета Род-Айленда установила, что около 40 миллионов лет назад воды мирового океана вблизи Антарктиды были достаточно теплыми для обитания популяций акул. Теперь ситуация может повториться еще — в этом столетии, из-за последствий изменения климата — глобального потепления.

Исследователи проанализировали способности к физиологической адаптации и метаболизм акул, а также других хищников теплых вод, например крабов. Они пришли к выводу, что увеличение температуры вод Антарктики всего на несколько градусов может сделать их обитаемыми для некоторых хищных видов, в том числе крупных.

Примечательно, что сейчас в этом регионе крайне мало хищников, в результате чего он населен относительно незащищенными и неприспособленными к атакам животными. Ученые сделали вывод о том, что всемирное потепление серьезно угрожает фауне и экологическому равновесию Антарктики, причем уже в этом веке, пишет Cnews.

Темы ледник антарктика таяние ледников изменение климата потепление климата глобальное потепление
Новости Все >
Во Франции зафиксирован случай суицида из-за коронавируса
Мишустин: главы субъектов не имеют права закрывать границы регионов
Доллар вырос на 21 копейку
Курганского губернатора затравили в соцсетях
Девушка-боец UFC продолжает публиковать обнажённые фото из карантина
Размер кредитов для предоставления кредитных каникул установили в РФ
Врач-кардиолог советует поддерживать иммунитет настойкой прополиса
За сутки в РФ выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом
Большинство заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет
Более 950 новых случаев коронавируса выявлено в России
Последние материалы
Во Франции зафиксирован случай суицида из-за коронавируса
Мишустин: главы субъектов не имеют права закрывать границы регионов
Если ухо заболело – ухо надо подогреть
Доллар вырос на 21 копейку
Курганского губернатора затравили в соцсетях
Девушка-боец UFC продолжает публиковать обнажённые фото из карантина
Размер кредитов для предоставления кредитных каникул установили в РФ
Врач-кардиолог советует поддерживать иммунитет настойкой прополиса
За сутки в РФ выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом
Большинство заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры

Пока решили защитить только детей и подростков.

Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Шоу-бизнес
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Новости Белоруссии
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Общество
России подписан приговор на вымирание
Василий Амирджанов Little Big ударит по COVID-19 "Карантиновидением" Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова
Комментарии
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
Пенсионер застрелил дочь и зятя в деревне под Тюменью
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
В чем ошибся президент, говоря о зарплате?
"Локомотив" не смог договориться с футболистами о сокращении зарплаты
Смолов рассказал, зачем вернулся в Россию
Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
В Австралии обнаружили мух, застывших в янтаре 40 млн лет назад
Лера Кудрявцева взяла курс на натуральную красоту
"Неполноценные": Кличко случайно обозвал больных коронавирусом детей
Порошенко обвинил Россию в срыве поставок защитных костюмов на Украину
В Чернобыльской зоне отчуждения третьи сутки горит лес
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Теперь всё и везде связано с коронавирусом
Строительство военных медцентров идет в круглосуточном режиме
Госдеп: Россия продала, а не подарила США маски и оборудование
Песков рассказал о наступлении нового экономического кризиса
Почему Россия бросает русских в Прибалтике
Почему Россия бросает русских в Прибалтике
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ