Ученые уже в течение многих лет следят за изменениями, происходящими с ледником Денман, который расположен в Антарктике.
Процесс таяния ледника может стать причиной серьезной катастрофы. За последние 30 лет ледник потерял 5 километров и более 250 миллиардов тонн льда.
Он находится в 3500 метрах ниже уровня воды. Его особенность в том, что он наклонен в противоположную сторону от океана.
Из-за такого расположения теплая вода скользит вниз по склону, что ведет к подмыванию основания ледника. Если ледник будет таять с той же скоростью, то он может оторваться и уплыть в океан.
Ранее "Правда.Ру" писала: экологи установили, что около 40 миллионов лет назад воды мирового океана вблизи Антарктиды были достаточно теплыми для обитания популяций акул.
Группа экологов из университета Род-Айленда установила, что около 40 миллионов лет назад воды мирового океана вблизи Антарктиды были достаточно теплыми для обитания популяций акул. Теперь ситуация может повториться еще — в этом столетии, из-за последствий изменения климата — глобального потепления.
Исследователи проанализировали способности к физиологической адаптации и метаболизм акул, а также других хищников теплых вод, например крабов. Они пришли к выводу, что увеличение температуры вод Антарктики всего на несколько градусов может сделать их обитаемыми для некоторых хищных видов, в том числе крупных.
Примечательно, что сейчас в этом регионе крайне мало хищников, в результате чего он населен относительно незащищенными и неприспособленными к атакам животными. Ученые сделали вывод о том, что всемирное потепление серьезно угрожает фауне и экологическому равновесию Антарктики, причем уже в этом веке, пишет Cnews.
Пока решили защитить только детей и подростков.