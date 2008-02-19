Таяние ледника в Антарктике может привести к катастрофе

Ученые уже в течение многих лет следят за изменениями, происходящими с ледником Денман, который расположен в Антарктике.

Ледник Денман стремительно тает

Процесс таяния ледника может стать причиной серьезной катастрофы. За последние 30 лет ледник потерял 5 километров и более 250 миллиардов тонн льда.

Он находится в 3500 метрах ниже уровня воды. Его особенность в том, что он наклонен в противоположную сторону от океана.

Из-за такого расположения теплая вода скользит вниз по склону, что ведет к подмыванию основания ледника. Если ледник будет таять с той же скоростью, то он может оторваться и уплыть в океан.

Ранее "Правда.Ру" писала: экологи установили, что около 40 миллионов лет назад воды мирового океана вблизи Антарктиды были достаточно теплыми для обитания популяций акул.

Глобальное потепление сделает воды Антарктики смертельно опасными

Группа экологов из университета Род-Айленда установила, что около 40 миллионов лет назад воды мирового океана вблизи Антарктиды были достаточно теплыми для обитания популяций акул. Теперь ситуация может повториться еще — в этом столетии, из-за последствий изменения климата — глобального потепления.

Исследователи проанализировали способности к физиологической адаптации и метаболизм акул, а также других хищников теплых вод, например крабов. Они пришли к выводу, что увеличение температуры вод Антарктики всего на несколько градусов может сделать их обитаемыми для некоторых хищных видов, в том числе крупных.

Примечательно, что сейчас в этом регионе крайне мало хищников, в результате чего он населен относительно незащищенными и неприспособленными к атакам животными. Ученые сделали вывод о том, что всемирное потепление серьезно угрожает фауне и экологическому равновесию Антарктики, причем уже в этом веке, пишет Cnews.