Ученые выяснили, что летучие мыши с помощью ультразвуковых криков не только ориентируются в пространстве, но и общаются между собой. У летучих мышей есть сложные песни из слогов и фраз, особенные для каждой социальной ситуации. Летучие мыши даже способны к вокальному обучению, они учатся учатся повторять зов матерей. Способность к голосовому подражанию особенно привлекла внимание ученых, так как она встречается всего у нескольких групп млекопитающих.
Исследователи оборудовали небольшую звукозаписывающую студию. В ней летучие мыши могли прослушивать записи собственного голоса, а их вокализацию улавливал ультразвуковой микрофон. Когда летучие мыши издавали звуки, они автоматически получали кусочек банана.
Когда летучие мыши адаптировались к новым условиям, ученые частоту криков на записи понизили на несколько полутонов. Летучим мышам давали бананы, если у них получалось повторить этот звук и понизить частоту вокализации.
Животным приходится изменять свои крики для точной эхолокации. Если в одном пространстве слишком много летучих мышей, то они могут перепутать отражение своих и чужих звуков. Исследователи считали, что летучие мыши избегают путаницы, поэтому настраиваются на разные частоты, но выяснилось, что этого не происходит, — летучие мыши просто перекрикивают друг друга.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.