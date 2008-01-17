Летучие мыши способны понизить голос ради бананов

Ученые выяснили, что летучие мыши с помощью ультразвуковых криков не только ориентируются в пространстве, но и общаются между собой. У летучих мышей есть сложные песни из слогов и фраз, особенные для каждой социальной ситуации. Летучие мыши даже способны к вокальному обучению, они учатся учатся повторять зов матерей. Способность к голосовому подражанию особенно привлекла внимание ученых, так как она встречается всего у нескольких групп млекопитающих.

Исследователи оборудовали небольшую звукозаписывающую студию. В ней летучие мыши могли прослушивать записи собственного голоса, а их вокализацию улавливал ультразвуковой микрофон. Когда летучие мыши издавали звуки, они автоматически получали кусочек банана.

Когда летучие мыши адаптировались к новым условиям, ученые частоту криков на записи понизили на несколько полутонов. Летучим мышам давали бананы, если у них получалось повторить этот звук и понизить частоту вокализации.

Животным приходится изменять свои крики для точной эхолокации. Если в одном пространстве слишком много летучих мышей, то они могут перепутать отражение своих и чужих звуков. Исследователи считали, что летучие мыши избегают путаницы, поэтому настраиваются на разные частоты, но выяснилось, что этого не происходит, — летучие мыши просто перекрикивают друг друга.

Летучие мыши стали охранниками

Экологически безвредный и эффективный способ борьбы с насекомыми придумали сотрудники одной из тайваньских школ. На территории образовательного учреждения установили домики для летучих мышей, что сразу снизило количество комаров и других летающих насекомых. Прибегнуть к таким ухищрениям сотрудников вынудил резкий рост численности москитов и жуков, которые не просто досаждают людям, но и могут быть разносчиками различных заболеваний, типичных для данного региона."Одна летучая мышь за ночь съедает сотни, а то и тысячи насекомых", — рассказал преподаватель школы. Летучие мыши покидают домики зимой и возвращаются летом, когда поднимается температура и резко увеличивается количество насекомых. У этого способа борьбы есть еще один плюс: ученики школы с интересом наблюдают за жизнью летучих мышей, передает НТВ.