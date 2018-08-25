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Ученые рассказали о том, что человек может думать о четырех вещах одновременно

Наука и техника

Человеческий мозг способен переключать внимание четыре раза в секунду. К такому выводу пришли ученые из Соединенных Штатов Америки.

Ученые рассказали о том, что человек может думать о четырех вещах одновременно. 391214.jpeg

Исследователи из Пристонского университета обращают внимание на то, что мозг человека без особого труда справляется с подобной многозадачностью. Он, по их словам, тут же самостоятельно решает, какая из задач, посетившая его в эту секунду, является первостепенной.

По словам американских ученых, за переключение внимания у человека отвечают нейроны лобно-теменной сети. Они проявляют так называемую колебательную активность, заставляя человека "вылавливать" из вороха своих мыслей ту задачу, что в данный момент является для него первостепенной. Исследователи отмечают, что процесс этот настолько быстр, можно даже сказать — мгновенен, что мы при всем желании просто-напросто не можем его заметить.

Специалисты из США также заявляют, что это не просто "прихоть" человеческого мозга и не какая-то его "ошибка". Они утверждают, что способность эта имеет большое значение для организма. По мнению ученых, если эта функция мозга вдруг в какой-то момент будет нарушена, это может привести к целому букету разнообразных неприятных последствий — от гиперактивности до аутизма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Брюссельского свободного университета пришли к выводу о том, что человек — ошибка природы.

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