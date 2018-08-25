Россия возьмет космос под свой контроль

Российские специалисты рассказали о создании распределенной по всей планете системе телескопов, что будут следить за происходящим в космосе.

Ученые из России рассказали, что на сегодняшний день они восстановили наблюдение за космосом из старых обсерваторий в Боливии, Монголии, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Украине и Швейцарии. Сообщается, что специалисты не только восстановили старые заброшенные пункты наблюдения, но и создали новые — на Камчатке, Дальнем Востоке, в Сибири, Алтае, а также Молдавии и Мексике.

Отмечается, что подобная единая сеть наблюдения существовала еще во времена СССР. Но, после того как Советский Союз развалился, почти все зарубежные отечественные обсерватории, ведущие наблюдение за космосом, прекратили свою работу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин приказал государственной корпорации "Роскосмос" работать усерднее. По словам главы государства, сегодняшний день диктует необходимость решать вопросы освоения космического пространства как можно быстрее. Владимир Путин также выразил надежду, что все сотрудники "Роскосмоса" прекрасно понимают свою ответственность перед обществом и государством, а к работе своей относят предельно ответственно.

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