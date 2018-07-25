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Источник Правда.Ру

Минобороны срочно создает "зонтик" от радиации

Наука и техника

Система мониторинга радиационной, химической и биологической (РХБ) обстановки — этой разработкой займется в текущем году Минобороны РФ. Изобретение даст возможность контролировать в режиме реального времени все, что происходит на территории государства, отмечают "Известия".

Минобороны срочно создает "зонтик" от радиации. 390006.jpeg
Фото: mil.ru

Кроме того, в момент ЧС ведомство передаст информацию службам, которые смогут предотвратить распространение катастрофы. По мнению специалистов, система — возможность минимизировать вред от возможных чрезвычайных ситуаций.

Планируется, что все существующие комплексы ведения РХБ разведки армии сведут в единую базу. А информация будет отправляться в командный пункт войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Ранее ее пересылали в штабы военных округов. Сейчас контролирует обстановку МЧС, с ним, если произойдет ЧС, будут работать войска РХБЗ.

Стоит отметить и тот факт, что благодаря новой системе станет возможным за мгновения проанализировать обстановку, сделать на основе выводов карту. На местности будут задействованы разведывательные химмашины последнего поколения. Подразделения уже получили РХМ-8 и РХМ-9, имеющие современные датчики, выявляющие пострадавшие территории.

РХМ-9 — создание на основе бронеавтомобиля "Тайфун", туда можно уместить много разнообразной техники: дозиметры, газоанализаторы и полноценные газовые хроматографы. В результате получается химлаборатория. Также в составе наличествует беспилотник, пригодный для транспортировки датчиков, способных выявить очаги радиационного, химического или биологического загрязнения. Разведчик РХM-8 создан на основе внедорожников "Тигр", это позволяет разведывать местность, а также прогнозировать ситуацию.

Оборудование сделает возможным передать данные по закрытым каналам. Это могут быть аудио файлы, видеоизображения или графика.

Как пояснил военный эксперт в области химоружия Олег Желтоножко, в радиохимические и биологические аварии "втягиваются" большие территории. Оснащение позволит получить максимум информации для ликвидации последствий.

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Темы радиация катастрофа защита от ЧС
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