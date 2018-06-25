Морпехи США потеряли первый F-35

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки потеряли свой первый истребитель пятого поколения F35В. Прямо во время тренировочного полета машина загорелась, но пилоту все же удалось ее посадить. Ущерб оценен в не менее чем два миллиона долларов. Командование приняло решение не восстанавливать самолет.

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Как выяснилось позже, очаг возгорания находился в отсеке вооружения. Непосредственной причиной пожара стал копеечный хомут, что скреплял электропровода. Хомут либо неправильно закрепили, либо он был плохого качества, в результате чего он лопнул. Когда это произошло, электрические провода стали тереться о проходящую рядом гидравлическую магистраль, в следствие чего и произошло возгорание.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки пока еще не приняли окончательного решения, что же им теперь делать со списанным истребителем. Возможно, его оставят в качестве тренировочного тренажера, или сдадут на металлолом.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о проблемах с американскими истребителями. Так, например, в статье американского издания The National Interest военный обозреватель назвал их "летающими консервными банками". Многие эксперты также отмечают, что у F-35, в частности, серьезные проблемы с программным обеспечением, то есть "мозгом" истребителя. Неполадки подобного рода напрямую влияют на точность стрельбы.