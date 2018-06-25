Морпехи США потеряли первый F-35

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки потеряли свой первый истребитель пятого поколения F35В. Прямо во время тренировочного полета машина загорелась, но пилоту все же удалось ее посадить. Ущерб оценен в не менее чем два миллиона долларов. Командование приняло решение не восстанавливать самолет.
Как выяснилось позже, очаг возгорания находился в отсеке вооружения. Непосредственной причиной пожара стал копеечный хомут, что скреплял электропровода. Хомут либо неправильно закрепили, либо он был плохого качества, в результате чего он лопнул. Когда это произошло, электрические провода стали тереться о проходящую рядом гидравлическую магистраль, в следствие чего и произошло возгорание.
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки пока еще не приняли окончательного решения, что же им теперь делать со списанным истребителем. Возможно, его оставят в качестве тренировочного тренажера, или сдадут на металлолом.
Ранее "Правда.Ру" уже писала о проблемах с американскими истребителями. Так, например, в статье американского издания The National Interest военный обозреватель назвал их "летающими консервными банками". Многие эксперты также отмечают, что у F-35, в частности, серьезные проблемы с программным обеспечением, то есть "мозгом" истребителя. Неполадки подобного рода напрямую влияют на точность стрельбы.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Западные журналисты продолжают писать о своих первых впечатлениях от России и россиян. Впечатления оказываются противоположными тому, что говорят западные СМИ.
По мнению президента страны, это может произойти лишь в одном-единственном случае.
Россия засомневалась во власти - после выходок правительства Медведева и чиновников Кремля высокий и ранее непоколебимый Путина снижается. Он уже стал похож на рейтинг Горбачева...
В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин поделился своим мнением о самом скандально-веселом саммите G7 и о любви Трампа потроллить своих партнеров.