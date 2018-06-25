Ученые объяснили, почему человек никогда не сможет жить на Марсе

"Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе"… Сейчас гораздо более актуально звучит вопрос — быть ли жизни на этой Красной планете в сколь-нибудь близкой перспективе. Ученые видят тому несколько препятствий, разрушающих манящую мечту о космической колонизации.

фото: Fotodom.ru/REX Features

Прежде всего, речь идет о пылевых бурях, справиться с которыми не представляется возможным, если только не отказаться. от наземных построек. Следующая проблема — гравитация, которая в три раза слабее земной. В такой ситуации посадка шаттлов сильно затруднена. Также создание эффективно работающей экосистемы и комфортных условий для жизни людей на Марсе настолько затратно и технологически сложно, что таких ресурсов у человечества попросту нет. И, конечно, очень важным фактором является невозможность выращивать подходящие для питания растения на планете, чья почва лишена влаги.

Между тем, как ранее рассказывала "Правда.Ру", в конце июля жители нашей планеты станут очевидцами уникального явления — противостояния Земли и Марса во время их максимального сближения. Оно случится 27 июля. Такие события происходят не чаще одного раза в 15-17 лет. В этот день Красная планета приблизится к Земле максимально близко — на 57,8 миллионов километров.

В день Великого противостояния, как называют это явление, космической технике, если бы вдруг в это время пришлось лететь на Марс, понадобилось бы не более 4 месяцев, чтобы добраться до цели. Обычно же такой полет занимает от шестнадцати месяцев до двух лет.

Наблюдать "атаку" Марса можно будет, используя любительский телескоп или даже обычный бинокль, а искать планету нужно в созвездии Козерога.

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