Названы уникальные особенности АПЛ "Хаски"

Враг не услышит АПЛ "Хаски" — ее шум растворится в звуках мирового океана. Об этом СМИ узнали от руководителя Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, посетившего экономический форум в Петербурге.

Фото: mil.ru

"Правда.Ру" уже рассказывала, что сведений об АПЛ очень мало. Она объединит ключевые характеристики многоцелевой и стратегической атомной подводной лодки.

Кроме того, практически единственный фак, что есть в распоряжении непосвященных в тайны строительства, тот, что подлодка будет оснащена гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Она может развить скорость, превышающую скорость звука в 6 раз. Планируется, что к воплощению проекта в реальность специалисты приступят в 2020 году, когда закончится строительство субмарин проекта 885 "Ясень".

Американские военные эксперты причислили "Циркон"к опаснейшим из систем, находящихся у ВМФ России.

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