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Источник Правда.Ру

Ученые научились уничтожать самый тяжелый рак

Наука и техника

Человеческий организм может защитить себя от опухолей, считают исследователи из барселонского Института биомедицинских исследований. Работу, посвященную данной теме, они опубликовали в Cancer Cell.

Ученые научились уничтожать самый тяжелый рак. 387279.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Испанские ученые провели цикл опытов на грызунах, страдающих от рака молочной железы, и узнали, что зараженные клетки могут делиться до бесконечности. Виновник этого - белок p38alpha.

Специалисты смогли его остановить при помощи специфических ингибиторов и классических препаратов, используемых при «химии»  - паклитаксела и доцетаксела. Это привело к тому, что в ДНК злокачественных клеток образовались повреждения, часть погибла, а новообразование стало меньше.

Отметим, что по статистике раковые клетки чаще всего поражают легкие и молочную железу. Каждый год от этой болезни погибает полмиллиона человек. Ранее «Правда.Ру» писала, что ученые Политехнического университета в Марке (Италия) пришли к выводам, что победить рак молочной железы помогает клубника.

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Темы рак наука онкология
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