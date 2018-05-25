Исследование: почему нельзя пить слишком много воды

Чрезмерное употребление воды может привести к отеку мозга. В этом убеждены ученые известнейшего университета Канады — Макгилла.

Они выяснили, что избыток воды понижает уровень натрия до опасных пределов, это и приводит к отеку, рассказывает The Hindustan Times.

Не так давно исследователи еще не знали причин развития гипонатриемии — первичного нарушения водного баланса, следствия избытка воды по отношению к содержанию натрия в крови. Однако сейчас они поняли, что организму трудно "опознать" избыток воды, ему проще понять, что ее мало. Однако мозг на избыток реагирует: активируются нейроны, ответственные за поддержание нормального уровня воды в организме. Активизация наступает и у кальциевого канала в глиальных клетках, которые окружают эти нейроны.

Стоит отметить, что гипергидратацию быстрее других распознают глиальные клетки. Далее им посылается "приказ" "отключить" нейроны, чувствительные к гидратации. Также высвобождается таурин, подавляющий активную работу нервных клеток.

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