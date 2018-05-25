Ученые рассказали о неизвестных ранее свойствах клубники

Клубника помогает в борьбе с онкозаболеваниями. Такие выводы озвучили сотрудники итальянского Политехнического университета в Марке, после того, как провели цикл исследований на грызунах.
Исследователи кормили подопытных концентратом ягод. В пересчете на взрослого человека грызуны съедали почти полкило свежей клубники. Спустя 35 дней грызунам, страдающим от рака молочной железы, стало лучше. У тех, кто был на последней стадии, опухоль сократилась, а у тех, кто был на ранних этапах, она совсем исчезла.
Ученые отметили, что для подобного эффекта ягоды не должны содержать пестициды. В противном случае можно лишь усугубить протекание болезни.
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