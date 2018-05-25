Названа смертельная опасность, о которой "предупреждает" экзема

Экзема "сигнализирует" о склонности к заболеваниям сердца. К такому выводы пришли исследователи, опубликовавшие научные выкладки в British Medical Journal.

Ученые собрали информацию о 384 тысячах больных экземой и разделили пациентов на 3 группы в соответствии с тяжестью болезни. Всем участникам исследования было около 40 лет. Далее за ними следили на протяжении 5 лет. Полученную информацию сопоставили с информацией об их здоровых сверстниках.

Исследователи пришли к выводам, что у тех, кто страдает тяжелым видом экземы, шанс инсульта был на 20% выше, нестабильной стенокардии, сердечного приступа, фибрилляции предсердий — на 40-50%, а сердечной недостаточности — на 70%. Стоит отметить, что ученые предусмотрели такие факторы, как избыточный вес, склонность злоупотреблять алкоголем и пристрастие к табаку.

Экзема бывает острой или хронической. Это заболевание незаразно. Больные страдают от воспалений кожи, сыпи, чувства жжения и зуда.