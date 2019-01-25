Ученые назвали столкновение планет причиной появления жизни на Земле

Американские ученые пришли к выводу, что столкновение планет, которое произошло около 4,4 миллиарда лет назад, привело к зарождению жизни на Земле. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты из Университета Райса провели исследование и предположили, что космическое тело размером с планету Марс, ядро которого содержало повышенное количество серы, врезалось в Землю. В результате в космос попало множество осколков, спустя время они образовали Луну.

Ученые считают, что именно из-за этого столкновения на Земле появились необходимые химические элементы, среди которых углерод и азот. Для подтверждения своих утверждений американские эксперты прибегли к технологии компьютерного моделирования. Они смогли создать в специальной лаборатории экстремальные условия высокого давления и температуры, в которых протекают геохимические реакции, формирующие химический состав планетарной коры и мантии.

По данным результатов, ядро планеты, содержащее серу, при столкновении с Землей, выталкивает углерод и азот во внешние слои. Это вызвано тем, что высокая концентрация серы в расплавах снижает растворимость различных химических летучих соединений. Так углерод и кремний в нужных пропорциях попал в Землю.

Как утверждают американские ученые, этих исследований еще недостаточно, чтобы определить, что именно вызвало жизнь на нашей планете.

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