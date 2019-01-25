Ученые назвали столкновение планет причиной появления жизни на Земле

Американские ученые пришли к выводу, что столкновение планет, которое произошло около 4,4 миллиарда лет назад, привело к зарождению жизни на Земле. Об этом сообщает ТАСС.
Эксперты из Университета Райса провели исследование и предположили, что космическое тело размером с планету Марс, ядро которого содержало повышенное количество серы, врезалось в Землю. В результате в космос попало множество осколков, спустя время они образовали Луну.
Ученые считают, что именно из-за этого столкновения на Земле появились необходимые химические элементы, среди которых углерод и азот. Для подтверждения своих утверждений американские эксперты прибегли к технологии компьютерного моделирования. Они смогли создать в специальной лаборатории экстремальные условия высокого давления и температуры, в которых протекают геохимические реакции, формирующие химический состав планетарной коры и мантии.
По данным результатов, ядро планеты, содержащее серу, при столкновении с Землей, выталкивает углерод и азот во внешние слои. Это вызвано тем, что высокая концентрация серы в расплавах снижает растворимость различных химических летучих соединений. Так углерод и кремний в нужных пропорциях попал в Землю.
Как утверждают американские ученые, этих исследований еще недостаточно, чтобы определить, что именно вызвало жизнь на нашей планете.
Читайте также:
Жизнь на Земле могла существовать с самого начала
Зарождение жизни на Земле: Мировой океан проигрывает...
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что за сутки, проведенные в космосе, российские космонавты получают в 80 раз больше, нежели их американские коллеги.
Украинскую журналистку Елену Бойко выдворили из России. Почему так произошло и можно ли было что-то сделать? Об этом "Правде.Ру" рассказала председатель Сoюза политических эмигрантов и политических заключенных Украины Лариса Шеслер.
В сельских школах Кемеровской области зафиксированы случаи голодных обмороков у детей. По оценке детского омбудсмена, они носят массовый характер.
Сценарии развития кризиса в Венесуэле могут быть самые разные, почему России вмешиваться не стоит, поясняет специалист по Латинской Америке Борис Мартынов.