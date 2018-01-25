Минобороны РФ показало, как истребителей "кормят" в полете

Российское министерство обороны опубликовало видеозапись тренировок экипажей истребительной и бомбардировочной авиации ВКС РФ и пилотажных групп "Русские Витязи" и "Соколы России" по дозаправке в воздухе.





Воздушная заправка топливом - необходимый элемент подготовки летчиков истребительной и бомбардировочной авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия ударной авиации ВКС и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Все летательные аппараты, которые способны выполнять дозаправку в воздухе, именуются самолетами-заправщиками, но на самом деле это могут быть:

- самолеты-заправщики, созданные специально для этой цели (редко);

- транспортно-заправочный самолет со стационарным или съемным топливозаправочным оборудованием, который может и проводить дозаправку других летательных аппаратов, и перевозить пассажиров и грузы;

- боевой самолет-заправщик с временно устанавливаемым снимаемым/сбрасываемым топливозаправочным оборудованием.

Система дозаправки в воздухе может быть жесткой или гибкой. В основе жесткой - выдвигаемая телескопическая штанга, которую оператор самолета-заправщика заводит в топливоприемник заправляемого самолета. Гибкая представляет собой шланг с конусом. Иногда его насаживают на штангу, совмещая обе системы.

На современных самолетах-заправщиках устанавливаются 1-4 узла дозаправки, что позволяет заправлять один большой самолет (бомбардировщик, транспортник, заправщик) или одновременно два летательных аппарата меньших габаритов (истребители, вертолеты) или одновременно три истребителя или штурмовика.

Прием топлива при одной дозаправке составляет не более 6 минут для вертолета, 20 минут для бомбардировщика и 45 минут для заправщика. Дозаправка проводится при отсутствии турбулентности и температуре не ниже 56 градусов мороза на скорости от 300 до 900 км/ч (но пилоты предпочитают выполнять ее на скоростях 520-650 км/ч) на высоте от 300 м до 9 км (обычно на высоте 6-9 километров).

Идея дозаправки в воздухе родилась в России в 1917 году и спустя четыре года была запатентована в США русским эмигрантом Александром Северским. Первый раз ее воплотили в 1923 году в Соединенных Штатах с помощью гибкой системы. В СССР дозаправку в воздухе впервые провели в 1933 году - с самолетом-разведчиком. В 1934 году британцы первыми заправили летящий бомбардировщик.

Вплоть до начала Второй мировой войны дозаправка в воздухе развивалась скорее из спортивного интереса - как возможность увеличивать продолжительность полета, но с началом боевых действий вопрос стал крайне насущным, военные самолеты оборудовали топливозаправочными системами. Первые дозаправки в полете при выполнении боевого задания были произведены во время Корейской войны в ВВС США.

Не утратила актуальности эта проблема и во времена холодной войны, участники которой - СССР и США, будучи удаленными друг от друга, вынуждены были наращивать дальность полета своих разведчиков. Сейчас дозаправка в воздухе - хоть и сложная, но довольно обыденная для бомбардировщиков и истребителей, разведывательной, транспортной, спасательной и специальной авиации операция, ее постоянно отрабатывают.