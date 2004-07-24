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Гималайский волк оказался уникальным в своем роде хищником

Наука

Гималайский волк считается одним из самых древних животных, так как он смог эволюционировать до современного серого волка, проживающего и в XXI веке, и он обитает почти на всей части Северной Америки и Евразии.

Раньше ученые считали, что это обычный вид волка. Но в результате проведенного исследования они выяснили, что эти животные используют гораздо больше типов дикой добычи, а размеры их стада волков в среднем составляют около 5 животных, что меньше, чем у стада современных волков.

В 2004 году "Правда.Ру" писала о том, что в Шотландии, на территории заповедника Абернети обнаружили пауков-волков Pardosa lugubris.

В Шотландии появились пауки-волки

Группа прожорливых волков восьминогой разновидности бродит по шотландской сельской местности в поисках еды. Пауки-волки были замечены в заповеднике Абернети. Считается, что эти представители вида Pardosa lugubris — первые, найденные на территории Шотландии. Эти пауки охотятся, наскакивая на свою жертву и пожирая ее на месте, а не строя ловчие сети. Причем они поедают даже более мелких пауков, отсюда и название "волки".

Эти пауки любят бегать на солнышке или по опушке леса. Длина тела у них составляет до пяти сантиметров, размах ног — от одного до полутора сантиметров. В других местах Великобритании они замечены были и раньше.

Темы волки ученые животные
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