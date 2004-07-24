Гималайский волк оказался уникальным в своем роде хищником

Гималайский волк считается одним из самых древних животных, так как он смог эволюционировать до современного серого волка, проживающего и в XXI веке, и он обитает почти на всей части Северной Америки и Евразии.

Раньше ученые считали, что это обычный вид волка. Но в результате проведенного исследования они выяснили, что эти животные используют гораздо больше типов дикой добычи, а размеры их стада волков в среднем составляют около 5 животных, что меньше, чем у стада современных волков.

В 2004 году "Правда.Ру" писала о том, что в Шотландии, на территории заповедника Абернети обнаружили пауков-волков Pardosa lugubris.