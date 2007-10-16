Обнаружена ящерица посреди эволюционного перехода

Желтобрюхий трехпалый сцинк представляет собой небольшую ящерицу, которая обитает в восточной Австралии. Ее уникальность в том, что у нее часть потомства вылупляется из яиц, а часть появляется на свет без скорлупы.

Ученые предполагают, что сцинк переходит от откладывания яиц к живорождению, хотя эволюционная траектория животного пока до конца не изучена.

Специалисты считают, что сцинк, для того, чтобы выжить, будет придерживаться двойного репродуктивного режима для выживания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Аргентине в регионе Патагония южноамериканские ученые обнаружили останки гигантского травоядного динозавра.

В Аргентине откопали "гигантского вождя ящериц"

В Аргентине в регионе Патагония южноамериканские ученые обнаружили останки гигантского травоядного динозавра. Как предполагают палеонтологи, это новый вид ящера, который жил 80 миллионов лет тому назад.

Динозавру дали название Futalognkosaurus dukei ("футалонгкозавр-дюкей"), что на языке индейцев мапуче означает "гигантский вождь ящериц".

В длину динозавр был не меньше 32 метров, что, по словам аргентинских и бразильских палеонтологов, делает его одним из самых крупных ископаемых, когда-либо найденных.

"Это один из самых больших динозавров в мире и один из самых полных скелетов из существующих", — рассказал директор палеонтологического центра Национального университета Комаху в Аргентине Хорхе Кальво.

По мнению ученых, найденное ими животное было когда-то съедено хищниками. В связи с необычной структурой шеи рептилии палеонтологи предположили, что имеют дело с видом, науке до сих пор не известным.

Первые кости на берегах озера Барреалес в Патагонии были обнаружены еще в 2000 году, и с тех пор палеонтологи откопали уже шею динозавра, часть спины, бедра и первый позвонок хвоста. Кроме фрагментов скелета динозавра, ученые нашли также хорошо сохранившиеся окаменелости других видов. Специалисты полагают, что останки ящера, смытые в реку, образовали своеобразный барьер, на котором оседали останки других животных, рыб и древесных листьев.

"Это одна из крупнейших находок, имеющих отношение к динозаврам, и самый полный скелет гигантского ящера. Собрание окаменелостей рыб и листьев, а также и другие динозавры, найденные поблизости, — это нечто фантастическое. Листья и динозавры вместе — это огромная редкость. Для нас это целый потерянный мир", — делится радостью исследователь из Национального музея Рио-де-Жанейро Александр Кельнер.

Как утверждают специалисты, окаменелая экосистема указывает на то, что в Патагонии в то время был теплый и влажный климат и в поздний Меловой период здесь росли густые леса. Сегодня этот район напоминает степь, практически лишенную какой бы то ни было растительности, сообщает Би-би-си.