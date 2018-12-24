"Допрос" космонавтов: "Союз" просверлили изнутри

24 декабря стали известны подробности допроса российских космонавтов Сергея Прокопьева и Олега Артемьева по факту появления отверстия в корпусе космического корабля "Союз-МС09".

"Не скажу, что это допрос в прямом смысле этого слова. Никаких пыток к нам не применяли. Спрашивали о наших действиях, о ситуации, с которой пришлось столкнуться, находясь на МКС", - рассказал Артемьев.

Артемьев также рассказал, что помимо следственных органов в допросе принимали участие технические специалисты, которым был интересен процесс разгерметизации космического корабля. По словам Артемьева, эта информация поможет сотрудникам "Роскосмоса" в усовершенствовании системы полетов и технического оснащения космонавтов.

В завершении пресс-конференции Олег Артемьев рассказал о том, что отверстие в космическом корабле действительно было проделано изнутри, однако пока неизвестно кто и когда мог это сделать.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о действиях российских космонавтов в открытом космосе при обследовании повреждения корабля "Союз-МС09".

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