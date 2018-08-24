Кинологов обвинили в неправильном определении всех пород собак

Экстерьер собак свидетельствует о породе лишь в 10% случаев. Это значит, традиционный способ определить, к какой "группе" относится животное, неверен, подчеркивают генетики на страницах PLoS One.

Так, представитель американского университета Аризоны в Темпе Клайв Уинн отметил, щенок двух собак разных пород будет очень отличаться по генетике от родителей. Оценивать его, ориентируясь на традиционный метод, еще хуже, чем опираться на стереотипы с людьми. Эксперт предложил совсем отказаться от традиционных способов определения.

Стоит отметить, что недавно научным сообществом было выяснено: у всех собак один общий прародитель. Это привлекло экспертов к изучению "эволюции" современных "друзей человека".

Уинн пояснил, сейчас есть 300 признанных пород, а также несколько тысяч непризнанных пород собак. Часть из них отметила уже несколько тысячелетий. Эксперты-кинологи превратили определение их чистокровности в индустрию. Чаще всего они ориентируются на экстерьер, сверяя его с эталоном, и поведение. О работе с генным материалом речь зашла недавно.

Американский эксперт вместе с коллегами взял образцы ДНК приблизительно у тысячи бродячих собак, а также обитателей питомников. В них традиционно проверяют породу, сверяясь с образцом. Ученые выяснили, хорошо ли справляются сотрудники учреждений с задачей. Оказалось, их догадка бывает неверной в 33% случаев, если речь идет не о "миксе". У смешанных пород даже самые опытные кинологи верно идентифицировали лишь 10% собак.

Этот факт подтолкнул группу исследователей к выводу: следует отказаться от "стереотипов" и подходить к каждому животному индивидуально.

Источник фото: Fotodom.ru/Minden Pictures

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