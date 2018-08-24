России вновь пообещали атомный авианосец

Военно-морской флот Российской Федерации в скором времени может пополниться авианосцем нового поколения с ядерной энергетической установкой. Об этом с общественностью поделился начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.
Ранее "Правда.Ру" приводила слова экспертов о том, что строить легкие авианосцы России невыгодно. Тогда утверждалось, что для нужд страны предпочтительнее строить авианосцы как минимум 70 тысяч тонн водоизмещения.
По словам Владимира Тряпичникова, именно такой корабль в данный момент и находится в разработке. Ранее в ВМФ неоднократно заявляли, что подобный корабль должен появиться на вооружении РФ к 2030 году. Проектированием его, как и ожидалось, будет заниматься Невское проектно-конструкторское бюро.
В боевом составе Военно-морского флота России находится единственный авианосец — неатомный средний "Адмирал Кузнецов". Согласно отечественной классификации, тяжелый авианесущий крейсер.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский "Адмирал Кузнецов", по мнению издания из Соединенных Штатов Америки "The National Interest", чуть ли не самый худший авианосец за всю историю мирового флота. Так, авторы материала поставили его в первую пятерку антирейтинга авианосцев и заявили, что он стоит в нем не на первом месте лишь потому, что все еще находится в строю.
Фото: mil. ru
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