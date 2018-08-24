"Армату" отправят на проверку северным сиянием

Испытание льдом, горами и пустыней готовят эксперты для танка Т-14 "Армата". Замглавкома Сухопутных войск по вооружению генерал-лейтенант Виктор Лизвинский рассказал, что машина пройдет проверку в различных климатических условиях.

Для экспертов важно проверить, как поведет себя электроника при встрече с северным сиянием. Об этих планах Лизвинский рассказал в рамках военно-технического форума "Армия-2018".

Спикер пояснил, что такой разноклиматический "тест-драйв" связан с отрицательным опытом американских ВС. Во время "Бури в пустыне" были уничтожены практически все двигатели Abrams M1. Россия должна научиться на чужом опыте и проверить все. Ведь важно заранее узнать, пояснил генерал-лейтенант, повлияет ли на работу "Арматы" "то же самое северное сияние".

Эксперт пояснил, опытная войсковая эксплуатация танка начнется в 2020 году.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что танк "Армата" (Т-14) является новейшей российской разработкой, впервые широкой общественности "Армата" была представлена 9 мая 2015 года, во время парада Победы на Красной площади.

Отличительными чертами танка является повышенная защита экипажа, который размещается в специальной бронированной капсуле, которая способна защитить танкистов даже в случае прямого попадания. В башне размещается высокотехнологичное оборудование. Танк покрыт прочной броней, способной выдержать попадание любого противотанкового боеприпаса.

Источник фото: википедия

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