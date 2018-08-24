Российский "Корнет" получил возможности "Джавелина"

Атаковать бронетехнику сверху — таков новый "функционал" российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет". Ранее так "умел" только его американский собрат FGM-148 Javelin. Информацию распространяет ТАСС, ссылаясь на компанию-разработчик "Высокоточные комплексы".
Там рассказали, что ПТРК может атаковать цель в верхнюю полусферу, как это делает Javelin. Он поступил в ВС США в 1996 году, его особенность в том, что комплекс атакует танк в самое уязвимое место. В крышах башен и корпусов у машин наиболее тонкая броня.
Стоит отметить, что ракета "Корнета" может "достать" цель, которая отстоит на 10 километров. Как сообщается в открытых источниках, боеприпас имеет возможность прорваться более чем через один метр однородной брони. Армия РФ вооружена версией ПТРК "Корнет-М".
Источник фото: mil.ru
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