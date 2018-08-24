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Источник Правда.Ру

Медики рассказали о ранее неизвестном симптоме рака

Наука и техника

Зуд в ногах может быть симптомом рака. Об этом рассказали британские ученые после того, как к ним обратилась 35-летняя пациентка, у которой развитие болезни сопровождалось именно этим симптомом.

Медики рассказали о ранее неизвестном симптоме рака. 391150.jpeg

Сейчас пациентка борется с четвертой стадией рака. Женщина узнала о болезни, когда симптомы проблемы стали слишком очевидны. Ранее же ни тело, ни лимфатическая система не подавали никаких сигналов. Однако очень долго у больной не проходил зуд в ногах. Именно он "сигнализировал" об онкологии.

К врачам женщина пришла, когда ей стало трудно дышать. После курса антибиотиков у нее воспалились лимфоузлы, все это указало на онкологию. Когда пациентку начали обследовать, она рассказала о зуде и постоянной усталости. Врачи диагностировали лимфому Ходжкина. Пока эксперты не могут понять, какова природа нового симптома.

Ранее "Правда.Ру" транслировала позицию ученых из института Рамаццини в Болонье: все искусственные заменители сахара способствуют развитию онкологических заболеваний. Как выяснилось, регулярный прием ненатуральных подсластителей становится причиной возникновения раковых опухолей в организме, которые поражают различные органы.

Автор исследования, доктор Морандо Соффритти рассказал о том, что у грызунов, употреблявших сукралозу — заменитель сахара, вероятность возникновения рака была увеличена практически вдвое. В частности, негативное воздействие подсластителей отражается на здоровье мочеполовой системы. У мертвых животных, в рацион которых добавляли при жизни этот сахарозаменитель, при вскрытии были обнаружены также признаки лейкемии.

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Темы рак зуд в ногах симптом рака
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