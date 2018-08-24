Врачи научились останавливать метастазы двумя таблетками

Коктейль из двух препаратов для иммунотерапии уменьшает злокачественные метастазы в мозге. К такому выводу пришли американские ученые из MD Anderson Cancer Center (Хьюстон).
Это исследование — шанс для многообещающего метода иммунотерапии стать одним из ведущих в лечении. Кроме того, наработки американских врачей — возможность помочь онкобольным пациентам на поздних стадиях, которые сталкиваются с метастазами в головном мозге.
Так, лишь в Соединенных Штатах ежегодно у 200 тыс больных злокачественная опухоль затрагивает мозг. Авторы исследования считают, их наработки помогут при меланоме — самая агрессивная разновидность рака кожи. После того, как она задевает мозг, 80% людей не живет дольше года. Во время исследования 82% из 94 пациентов пережили этот роковой рубеж.
Стоит пояснить, действенность иммунотерапии в борьбе с меланомами задокументирована, однако новых препаратов ждали те, чей рак развился до той стадии, когда метастазы попадают в мозг. Таких больных не берут в исследования, т. к. их шанс выжить крайне мал. Именно для таких людей изобретение MD Anderson Cancer Center — обнадеживающая новость.
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