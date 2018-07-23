Мобильные телефоны могут быть опасными для памяти подростков

Последнее исследование показало, что мобильные устройства могут повредить память подростков.
Когда вы видите тинейджеров,приклеенных к своим сотовым телефонам, это повод для беспокойства. Много было сказано о негативном воздействии социальных сетей на молодых людей и их самоуважение. Но новое исследование, недавно опубликованное в журнале Environmental Health Perspectives journal, показывает, что высокие уровни воздействия радиочастотных электромагнитных полей могут повредить производительность памяти в областях мозга, которые подвергаются воздействию.
Это исследование было продолжением работы 2015 года с аналогичным выводом. В новом исследовании использовался вдвое больший размер выборки, чем в предыдущем, и обновленная информация о диапазоне поглощения RF-EMF подростками, использующими различные устройства беспроводной связи.
Использование сотового телефона вблизи головы считается наиболее актуальным источником воздействия излучения на мозг. Ученые из швейцарского тропического института и Института общественного здравоохранения (Swiss TPH) рассмотрели взаимосвязь между воздействием RF-EMF от беспроводных устройств связи и производительностью памяти примерно у 700 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.
Исследование включало заполнение анкеты, оценивающей использование мобильных телефонов и средств массовой информации, а также их физическое и психологическое здоровье. После этого они провели компьютеризированные когнитивные тесты.
Исследователи также использовали данные пользователей сотовых телефонов, предоставленные телефонными операторами, приложения для работы со смартфонами, которые использовались в то время, когда телефоны были переведены в режим полета, и портативные измерительные устройства, известные как экспосиметры со встроенным GPS для связывания записей RF-EMF людей с конкретными видами деятельности и местами.
Они обнаружили, что кумулятивное воздействие RF-EMF на мозг от использования сотовых телефонов в течение года может негативно влиять на развитие фигуральной памяти подростков. Этот тип памяти в основном расположен в правой части мозга, и проблема была более выраженной у тех, кто держал свои мобильные телефоны в правой части головы.
Эксперты говорят, что если бы уровни радиации телефонов были протестированы так, как люди на самом деле используют их в реальной жизни, большинство из них признали незаконным. Тесты некоторых из самых популярных телефонов в мире подтверждают этот вывод.Д
Как пишет NaturalNews, чтобы минимизировать свои риски, вам не следует носить мобильный телефон в кармане или близко к телу. Если вы должны спать с телефоном в своей комнате, не оставляйте его на кровати или на тумбочке. Вместо этого не забудьте поместить его в нескольких футах от вашей кровати. Всегда держите телефон в режиме полета или полностью выключите его, когда не используете.
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