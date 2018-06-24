АПЛ "Вирджиния" не может удовлетворить потребностей американского флота

АПЛ "Вирджиния" скоро достигнут своего модернизационного финала. Такие сведения приводит National Interest.



Подлодка США застряла во льдах Арктики

Издание отмечает, что у ВМФ появилось 18 новых лодок такого типа (и стало 48), и это еще не предел, намечено построить еще столько же. Планируется, что в следующем году будет выпускаться уже новая "версия" — Block V. Она будет обладать модулями полезной нагрузки, каждый оснастят 4 пусковыми установками для 7 ракет "Томагавк".

Однако, предостерегают обозреватели National Interest, скоро ВМФ столкнется с тем, что у субмарины практически не осталось места для того, чтобы установить новую технологию. Иными словами, АПЛ не сможет удовлетворить потребность флота. Об этом год назад говорил Брайан Хоус, на тот момент занимавший пост руководителя управления подводной войны в американском штабе ВМС.

Из этих рассуждений следует вывод: новый тип субмарин потребуется раньше, чем планировалось (изначально назывался 2034 год).

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что американский журналист решил определить исход поединка меж АПЛ "Северодвинск" и "Вирджинией". Обозреватель затруднился однозначно ответить на поставленный вопрос. Дело в современных технологиях обеих субмарин. Однако, если российская лодка станет более незаметной, это не оставит шанса американской.

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