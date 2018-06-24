Американские СМИ: российский истребитель Су-34 лучший в мире

Су-34 — лучший в мире ударный истребитель-бомбардировщик. Такая позиция приводится на страницах американского военно-исторического издания Military Watch.



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У Вашингтона и Пекина есть F-15E и J-16, однако эти машины не сравнятся с российским истребителем. Аналитики издания подчеркнули, что одно из достоинств Су-34 — размещение пилотов: они находятся рядом, а не друг за дружкой. Благодаря этой посадке органы управления не дублируются.

Также благодаря оснащению пилоты могут не надевать кислородные маски, даже если поднимаются на высоту равную десяти тысячам метров.

Другое достоинство истребителя — боеприпасы "воздух-поверхность". Это способ нанести удар по системе ПВО врага и выполнить миссию достойно. Сбивать цели машина может на расстоянии 1,1 тысяч км. Также истребитель зарекомендовал себя в боях в сирийском небе.

Отметим, что Су-34 разработали, взяв за основу Су-27. Истребитель представляет новое поколение российских ударных машин. Он опережает "братьев" на несколько десятилетий.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Су-34 летает так высоко, что остается неуязвим для радаров врага, он не может определить ни тип судна, ни кому оно принадлежит.

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