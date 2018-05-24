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Путин отправил Рогозина покорять космос

Наука и техника

Во время Петербургского международного экономического форума президент Российской федерации Владимир Владимирович Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить государственную корпорацию "Роскосмос". Дмитрий Олегович уже дал свое согласие.

Путин отправил Рогозина покорять космос. 387234.jpeg
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-Сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие, — сказал бывший вице-премьер на встрече с главой государства.

Напомним, что Дмитрий Рогозин являлся заместителем Председателя Правительства Российской Федерации с 23 декабря 2011 года по 18 мая 2018 года. Ставка на него, как на генерального директора корпорации, управляющей космической отраслью страны, была сделана не случайно. Рогозин долгое время был председателем коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, наблюдательного совета Государственной корпорации "Роскосмос" и наблюдательного совета фонда перспективных исследований.

В корпорации уже происходят кадровые изменения. Как ранее сообщалось в средствах массовой информации, все заместители бывшего руководителя госкорпорации "Роскосмос" Ильи Комарова ушли в отставку и уже попрощались с коллективом.

Что касается самого Ильи Комарова, возглавлявшего "Роскосмос" более трех лет, то он, по слухам, может занять должность в госкорпорации Ростех — компании, занимающейся содействием в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

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Темы Путин космос Ростех Рогозин Роскосмос
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