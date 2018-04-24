Почему власть прекращает финансирование ГЛОНАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что оператор ГЛОНАСС больше не будет финансироваться российскими властями.

Фото: Интернет-портал Правительства Российской Федерации

Рогозин заявил на встрече с главой государства Владимиром Путиным. Отмечается, что компания с этого года переходит на самоокупаемость.

По его словам, "с этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость". Вице-премьер считает, что это подчёркивает успех компании.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что правительство РФ предлагает решить вопрос соблюдения водителями правил дорожного движения кардинальными методами - с 2020 года во все новые автомобили будут встраиваться "черные ящики", которые будут фиксировать, сохранять и передавать параметры движения транспортных средств по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

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