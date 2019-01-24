Марсианская ракета Маска разрушилась от сильного ветра.

Космический корабль Starship компании SpaсeX, предназначенный для исследований Луны и Марса, получил сильные повреждения, находясь в сборочном цехе. Сильный ветер сломал блоки, закреплявшие ракету на земле, из-за чего верхняя часть корабля упала.
Гендиректор SpaceX Илон Маск сообщил в своем twitter, что ремонт аппарата займет несколько недель. Из-за этого сроки начала его тестовых испытаний придется перенести.
По словам Илона Маска, на месте строительства корабля случился настоящий шторм — ветер достигал скорости 80 километров в час. В результате происшествия пострадал обтекатель корабля, а топливные баки уцелели.
Провести техническую презентацию корабля компания планировала в марте-апреле 2019 года.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Илон Маск планирует уже в обозримом будущем колонизировать Марс и построить на красной планете независимый город. В то же время "Роскосмос" обвиняет компанию SpaceX в демпинге на рынке услуг в космической отрасли, что создает для госкорпорации серьезные проблемы.
Источник фото: twitter Илона Маска
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