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Физик назвал способ уничтожения Земли за неделю

Наука

"Три простых шага по уничтожению Земли" предложил американский астрофизик Пол М. Саттер. Сотрудник университета штата Огайо подсчитал, сколько для этого необходимо энергии и назвал способы ее генерации.


Физик назвал способ уничтожения Земли за неделю

Ученый сравнил планету с гигантской луковицей. Каждый ее слой удерживает сила тяжести более глубокого слоя. А самый нижний притягивается земным ядром. Если последовательно отрывать слои, расплавлять их, а затем отправлять в космос, Земля взорвется.

Количество энергии, которое необходимо для реализации данного проекта, Солнце вырабатывает в течение недели, но у человечества нет технологий для ее сбора. На разборку земной "луковицы" необходимо 10 в 32 степени джоулей энергии. Столько электричества все имеющиеся на планете станции смогут выработать за один триллион лет.

Но Саттер нашел способ существенно сократить этот срок. Согласно подсчетам астрофизика, если покрыть всю поверхность планеты солнечными батареями, нужный запас можно собрать за 18 миллионов лет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые определили точный размер астероида, способного уничтожить Землю.

Источник фото: youtube.com

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