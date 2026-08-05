На поверхности Солнца обнаружили плазменные вихри размером 20 километров

Астрономы зафиксировали на поверхности Солнца плазменные вихри размером около 20 километров. Наблюдения позволили детально рассмотреть динамику фотосферы и подтвердить наличие в ней нестабильностей Кельвина — Гельмгольца. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Солнечный ветер

Объектом исследования стала фотосфера — видимый слой атмосферы звезды, где раскаленная плазма излучает свет. Поверхность Солнца покрыта гранулами — крупными пузырями плазмы шириной от 500 до 2000 километров. Однако ученые сосредоточились на более мелких структурах, возникающих на краях этих гранул.

Для получения снимков исследователи использовали данные солнечного телескопа Дэниела К. Иноуи (Гавайи) и широкополосную камеру Института исследований Солнечной системы Макса Планка (MPS). Чтобы уточнить полученные изображения, авторы применили компьютерное моделирование.

Анализ показал, что на границах гранул возникают волны и вихри из-за нестабильности Кельвина — Гельмгольца. Этот физический эффект проявляется, когда два потока жидкости или газа движутся друг относительно друга с разной скоростью. Ранее подобные процессы фиксировали в атмосферах планет и на поверхности озер, но теперь их существование подтверждено и на Солнце.

Астрофизик Алексей Руднев отмечает, что обнаружение таких малых структур требует предельного разрешения оптики. Фиксация объектов размером 20 км с расстояния в миллионы километров позволяет лучше понять, как микропроцессы в плазме влияют на общую активность звезды.

Текущее разрешение телескопов и моделей достигло своего предела, поэтому авторы подчеркивают сложность обнаружения таких вихрей. В дальнейшем предстоит выяснить, какую роль эти малые завихрения играют в переносе энергии и формировании магнитных полей Солнца.