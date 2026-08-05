Не дает статуса и привилегий: ученые выяснили истинную причину использования камней макаками

Исследователи обнаружили, что использование каменных орудий у длиннохвостых макак не связано с их социальным статусом или положением в иерархии группы. Работа, опубликованная в журнале Scientific Reports, показала, что навык использования камней для добычи пищи не дает приматам никаких социальных преимуществ.

Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Макака

Объектом анализа стала гибридная популяция макак на острове Корам в Таиланде. В этой группе живут два подвида: бирманский (Macaca fascicularis aurea), для которого характерно использование орудий, и M. f. fascicularis, где такое поведение встречается редко. На каменистом берегу острова часть особей регулярно использует камни в качестве молотков, чтобы разбивать раковины моллюсков и устриц.

Ученые наблюдали за 42 особями, фиксируя случаи применения камней, конфликты и сеансы груминга (взаимного перебирания шерсти). С помощью этих данных исследователи определили иерархию в группе и проанализировали социальные связи между животными.

Анализ выявил, что камнями пользовались 78% самцов и 54% самок. При этом возраст и ранг в группе не повлияли на вероятность владения этим навыком. Технологическое умение не стало привилегией доминирующих особей и не помогло им занять более высокую позицию в социальной структуре.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что отсутствие связи между владением орудиями и социальным рангом говорит о чисто утилитарном характере этого поведения. В данном случае навык служит инструментом выживания и доступа к калорийной пище, а не средством повышения престижа внутри стаи.

Социальный анализ показал, что владельцы орудий не формируют отдельную закрытую группу и одинаково взаимодействуют со всеми членами сообщества. При этом макаки, не использующие камни, чаще выбирали друг друга в качестве партнеров по грумингу и дольше ухаживали за себе подобными.

Результаты исследования позволяют исключить социальный фактор как основной двигатель развития каменных технологий у данных приматов. Работа уточняет, что традиция использовать орудия может сохраняться в группе без привязки к иерархическому статусу или особым дружеским связям. Однако исследование не объясняет, почему навык распределен неравномерно между особями одного вида, имеющими доступ к одинаковым ресурсам.