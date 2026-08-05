Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дефицит АИ-100 и очереди на АЗС: как подготовить автомобиль к поездке на юг
Не дает статуса и привилегий: ученые выяснили истинную причину использования камней макаками
Джиджи Хадид и Брэдли Купер купили обручальные кольца: сколько стоят украшения и что говорят о свадьбе
Сибиряки любят погорячее: жгучий вкус хренодёра удержит свежесть без варки
Расплата за фальшивый Thailand Elite: как липовая дипломатка обманывала богатых туристов
Колени после 40: как защитить "хрупкий механизм" и продолжать бегать без боли
Впустили без визы, а выехать не дадут: новое правило Черногории напугало туристов
Жизнь уже не станет прежней: Мишель Пфайффер окончательно определила будущее своих новых ролей
Секрет плоского живота из СССР: 4 простых упражнения мгновенно сжигают жир в талии

Желтая лихорадка, денге и вирус Нила: почему разные виды комаров кусают разных людей

Наука

Американские биологи экспериментально показали, что не существует людей, одинаково привлекательных для всех основных переносчиков опасных вирусов. В тесте с 119 добровольцами ни один участник не попал в десятку самых "вкусных" целей сразу для трёх видов комаров: Aedes aegypti (жёлтая лихорадка), Aedes albopictus (лихорадка денге) и Culex quinquefasciatus (вирус Западного Нила). Каждый вид ориентируется на свой набор химических маркеров кожи и микробиома. Работа опубликована в журнале iScience.

Комар
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Комар

Как проводился эксперимент

Добровольцы по очереди помещали руку в ольфактометрическую камеру — устройство, где поток переносит кожные испарения к группе комаров. Для дневно активных Aedes aegypti и Aedes albopictus тест проходил в реальном времени: учёные считали, сколько насекомых полетело к руке. Ночной вид Culex quinquefasciatus не летит в свет, поэтому его запах собирали на нейлоновых рукавах, которые люди носили на руках заранее, а затем представляли комарам в темноте. Параллельно газовая хроматография разобрала летучий химический профиль каждого участника, а мазки с кожи — ДНК 246 бактериальных таксонов.

Что именно обнаружили

Универсальных "магнитов для комаров" не нашлось. Притягательность для разных видов слабо коррелировала: то, что манило Aedes aegypti, часто отталкивало Aedes albopictus, и наоборот. Желтолихорадочные комары слегка чаще выбирали мужчин, два других вида — половых различий не показывали. Два вида (Aedes aegypti и Culex quinquefasciatus) реже садились на людей с высоким уровнем циклических спиртов и монотерпенов — веществ с растительным, "эфирным" ароматом. Третий вид, Aedes albopictus, наоборот, активно реагировал на человеческие кетоны. Среди бактерий ключевым маркером оказалась Pseudomonas aeruginosa: у наименее привлекательных для Aedes aegypti людей она преобладала на коже, а у самых привлекательных — отсутствовала полностью.

Чем результат важен и чего он не доказывает

Открытие объясняет, почему универсальных репеллентов пока не существует: вещество, отпугивающее один вид, может привлекать другой. Перспектива — подбор защиты под микробиом конкретного человека или региона, где доминирует определённый вид комаров. Однако работа имеет ограничения: эксперимент лабораторный, выборка — 119 взрослых, роль бактерий пока корреляционная (неясно, производят ли они сами отпугивающие вещества или лишь маркер других процессов), полевые условия (ветка, пот, одежда) не учтены.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что лабораторный ольфактометр изолирует химический сигнал, но в природе комары интегрируют тепло, CO₂, визуальные реIZE и полетные маневры жертвы, поэтому перенос ранговой шкалы привлекательности из камеры в открытую местность требует отдельной проверки.

Дальнейшие шаги — полевые испытания с живыми людьми, манипуляции микробиомом (например, нанесение Pseudomonas) и тестирование смесей выявленных веществ как целевых аттрактантов или репеллентов для каждого вида.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Садоводство, цветоводство
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Садоводство, цветоводство
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Домашние животные
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Дефицит АИ-100 и очереди на АЗС: как подготовить автомобиль к поездке на юг
Не дает статуса и привилегий: ученые выяснили истинную причину использования камней макаками
Джиджи Хадид и Брэдли Купер купили обручальные кольца: сколько стоят украшения и что говорят о свадьбе
Сибиряки любят погорячее: жгучий вкус хренодёра удержит свежесть без варки
Расплата за фальшивый Thailand Elite: как липовая дипломатка обманывала богатых туристов
Колени после 40: как защитить "хрупкий механизм" и продолжать бегать без боли
Впустили без визы, а выехать не дадут: новое правило Черногории напугало туристов
Жизнь уже не станет прежней: Мишель Пфайффер окончательно определила будущее своих новых ролей
Секрет плоского живота из СССР: 4 простых упражнения мгновенно сжигают жир в талии
Птица весом 2 грамма не устаёт удивлять: орнитологи описали рекордный обмен веществ и скорость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.