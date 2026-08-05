Желтая лихорадка, денге и вирус Нила: почему разные виды комаров кусают разных людей

Американские биологи экспериментально показали, что не существует людей, одинаково привлекательных для всех основных переносчиков опасных вирусов. В тесте с 119 добровольцами ни один участник не попал в десятку самых "вкусных" целей сразу для трёх видов комаров: Aedes aegypti (жёлтая лихорадка), Aedes albopictus (лихорадка денге) и Culex quinquefasciatus (вирус Западного Нила). Каждый вид ориентируется на свой набор химических маркеров кожи и микробиома. Работа опубликована в журнале iScience.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Комар

Как проводился эксперимент

Добровольцы по очереди помещали руку в ольфактометрическую камеру — устройство, где поток переносит кожные испарения к группе комаров. Для дневно активных Aedes aegypti и Aedes albopictus тест проходил в реальном времени: учёные считали, сколько насекомых полетело к руке. Ночной вид Culex quinquefasciatus не летит в свет, поэтому его запах собирали на нейлоновых рукавах, которые люди носили на руках заранее, а затем представляли комарам в темноте. Параллельно газовая хроматография разобрала летучий химический профиль каждого участника, а мазки с кожи — ДНК 246 бактериальных таксонов.

Что именно обнаружили

Универсальных "магнитов для комаров" не нашлось. Притягательность для разных видов слабо коррелировала: то, что манило Aedes aegypti, часто отталкивало Aedes albopictus, и наоборот. Желтолихорадочные комары слегка чаще выбирали мужчин, два других вида — половых различий не показывали. Два вида (Aedes aegypti и Culex quinquefasciatus) реже садились на людей с высоким уровнем циклических спиртов и монотерпенов — веществ с растительным, "эфирным" ароматом. Третий вид, Aedes albopictus, наоборот, активно реагировал на человеческие кетоны. Среди бактерий ключевым маркером оказалась Pseudomonas aeruginosa: у наименее привлекательных для Aedes aegypti людей она преобладала на коже, а у самых привлекательных — отсутствовала полностью.

Чем результат важен и чего он не доказывает

Открытие объясняет, почему универсальных репеллентов пока не существует: вещество, отпугивающее один вид, может привлекать другой. Перспектива — подбор защиты под микробиом конкретного человека или региона, где доминирует определённый вид комаров. Однако работа имеет ограничения: эксперимент лабораторный, выборка — 119 взрослых, роль бактерий пока корреляционная (неясно, производят ли они сами отпугивающие вещества или лишь маркер других процессов), полевые условия (ветка, пот, одежда) не учтены.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что лабораторный ольфактометр изолирует химический сигнал, но в природе комары интегрируют тепло, CO₂, визуальные реIZE и полетные маневры жертвы, поэтому перенос ранговой шкалы привлекательности из камеры в открытую местность требует отдельной проверки.

Дальнейшие шаги — полевые испытания с живыми людьми, манипуляции микробиомом (например, нанесение Pseudomonas) и тестирование смесей выявленных веществ как целевых аттрактантов или репеллентов для каждого вида.