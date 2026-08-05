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Память стирается из-за одного сбоя: ученые раскрыли тайну ночной перезагрузки мозга

Наука » Экология » Человек

Исследователи обнаружили, что во время сна три области мозга синхронизируют свою электрическую активность для закрепления новых воспоминаний. Нарушение этой координации связано с ухудшением памяти у людей с эпилепсией. Работа позволяет понять механизм сохранения информации в памяти ночью и причины когнитивных нарушений при патологиях мозга.

Спящий мужчина
Фото: https://unsplash.com by Shane is licensed under Free
Спящий мужчина

Специалисты из Института Кеннеди Кригера и Медицинского центра Университета Джонса Хопкинса зафиксировали взаимодействие между орбитофронтальной корой, таламусом и гиппокампом. Это первое исследование на людях, которое напрямую связывает работу этого трио регионов с консолидацией памяти во время сна.

Для получения данных ученые записывали активность мозга пациентов с эпилепсией. Они анализировали синхронизацию различных ритмических паттернов: нейронных осцилляций, сонных веретен и гиппокампальных рипплов (быстрых колебаний электрического потенциала). Затем полученные показатели сопоставили с результатами тестов на память каждого пациента.

Анализ показал: чем сильнее была синхронизация между тремя областями, тем лучше пациент справлялся с запоминанием. Однако эпилептические спайки — резкие всплески электрической активности — прерывали этот скоординированный процесс, что приводило к снижению когнитивных показателей.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что подобные механизмы синхронизации критически важны для переноса информации из краткосрочного хранилища в долгосрочное. Если внешние или внутренние помехи, такие как эпилептическая активность, нарушают этот ритм, цепочка закрепления памяти разрывается.

Результаты работы уточняют причину проблем с памятью у людей с эпилепсией, указывая на сбой в межрегиональном взаимодействии. Однако исследование пока не позволяет утверждать, что воздействие на эти конкретные связи поможет полностью восстановить когнитивные функции пациентов; для этого потребуются дополнительные клинические испытания.

Экспертная проверка:
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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