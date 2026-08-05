Моделирование СПбГУ показало, как извержения меняют зимы в Северной Европе

Вулканы не справятся с глобальным потеплением, как бы нам того ни хотелось. Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета проанализировали влияние извержений на климат и пришли к выводу: "остудить" планету таким способом не выйдет, но заметно изменить погоду в Арктике они вполне способны.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Извержение вулкана

Механизм вулканического воздействия

Климатическое моделирование до 2100 года

Зимнее потепление как побочный эффект

Ограничения современных моделей

Что меняет это открытие

Механизм вулканического воздействия

Когда вулкан выбрасывает в атмосферу миллионы тонн диоксида серы, начинается сложная химическая цепочка. В стратосфере газ превращается в аэрозоли, которые работают как зеркало — отражают часть солнечного света, тем самым временно охлаждая поверхность Земли. Однако этот "щит" не работает в одиночку. Потоки аэрозолей перестраивают движение воздушных масс, перераспределяя тепло и влагу по всей планете. Подобные процессы нередко сравнивают с работой законов термодинамики, когда энергия перемещается из одного сектора системы в другой, создавая локальные аномалии.

Учёные выяснили, что извержения вулканов провоцируют аномально тёплые зимы в Арктике из-за изменения циркуляции воздушных потоков, вызванного выбросами диоксида серы.

Климатическое моделирование до 2100 года

Для прогноза специалисты использовали модель SOCOL-MPIOM. В отличие от простых систем, она учитывает взаимодействие атмосферы, океана, морского льда и химию озонового слоя. В рамках работы авторы провели 25 независимых расчётов, охватывающих период до 2100 года. Модель проверяли в условиях высокого уровня выбросов парниковых газов, сравнивая сценарии с активным вулканизмом и без него.

Параметр Результат моделирования Период расчётов До 2100 года Количество сценариев 25 расчётов Эффект в Сев. Европе Потепление до +1 °C

Зимнее потепление и реальные угрозы

Согласно полученным данным, в Северной Европе из-за вулканической активности зимнее потепление может достигать одного градуса. Это демонстрирует, что вулканы меняют климат нелинейно. Подобные изменения критически важны для регионов, где даже малые колебания температуры ведут к таянию льдов, что напоминает риски, с которыми сталкиваются мировые водохранилища из-за заиления и изменения гидрологического режима. Понимание этих процессов помогает уточнить долгосрочные прогнозы, которые часто страдают из-за непредсказуемости таких факторов, как изменение атмосферного давления даже у далеких объектов.

По оценке физика Дмитрия Лапшина, моделирование климатических процессов требует высокой точности данных, так как взаимодействие стратосферных аэрозолей с динамикой океана является одним из самых сложных аспектов современной геофизики.

По оценке климатолога Максима Орлова, вулканическая активность часто ошибочно воспринимается как инструмент борьбы с глобальным потеплением, тогда как на деле она вносит лишь кратковременные и часто дестабилизирующие коррективы в региональные температурные карты.

Ответы на популярные вопросы о влиянии вулканов

Могут ли вулканы остановить глобальное потепление?

Нет, вулканический эффект временный и локальный, тогда как выбросы парниковых газов продолжают оказывать долгосрочное влияние на климат.

Как диоксид серы охлаждает Землю?

Он преобразуется в стратосферные аэрозоли, которые отражают часть солнечного излучения, не давая ему прогреть поверхность планеты.

Насколько сильным будет потепление в Европе?

Согласно расчетам модели SOCOL-MPIOM, зимнее потепление в Северной Европе может достигать +1 градуса Цельсия.

Почему это важно для Арктики?

Вулканические выбросы перераспределяют тепло и влагу, что непосредственно влияет на температуру в Арктическом регионе и состояние ледового щита.

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