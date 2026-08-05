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Моделирование СПбГУ показало, как извержения меняют зимы в Северной Европе

Наука » Экология » Природа

Вулканы не справятся с глобальным потеплением, как бы нам того ни хотелось. Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета проанализировали влияние извержений на климат и пришли к выводу: "остудить" планету таким способом не выйдет, но заметно изменить погоду в Арктике они вполне способны.

Извержение вулкана
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Извержение вулкана
  • Механизм вулканического воздействия
  • Климатическое моделирование до 2100 года
  • Зимнее потепление как побочный эффект
  • Ограничения современных моделей
  • Что меняет это открытие

Механизм вулканического воздействия

Когда вулкан выбрасывает в атмосферу миллионы тонн диоксида серы, начинается сложная химическая цепочка. В стратосфере газ превращается в аэрозоли, которые работают как зеркало — отражают часть солнечного света, тем самым временно охлаждая поверхность Земли. Однако этот "щит" не работает в одиночку. Потоки аэрозолей перестраивают движение воздушных масс, перераспределяя тепло и влагу по всей планете. Подобные процессы нередко сравнивают с работой законов термодинамики, когда энергия перемещается из одного сектора системы в другой, создавая локальные аномалии.

Учёные выяснили, что извержения вулканов провоцируют аномально тёплые зимы в Арктике из-за изменения циркуляции воздушных потоков, вызванного выбросами диоксида серы.

Климатическое моделирование до 2100 года

Для прогноза специалисты использовали модель SOCOL-MPIOM. В отличие от простых систем, она учитывает взаимодействие атмосферы, океана, морского льда и химию озонового слоя. В рамках работы авторы провели 25 независимых расчётов, охватывающих период до 2100 года. Модель проверяли в условиях высокого уровня выбросов парниковых газов, сравнивая сценарии с активным вулканизмом и без него.

Параметр Результат моделирования
Период расчётов До 2100 года
Количество сценариев 25 расчётов
Эффект в Сев. Европе Потепление до +1 °C

Зимнее потепление и реальные угрозы

Согласно полученным данным, в Северной Европе из-за вулканической активности зимнее потепление может достигать одного градуса. Это демонстрирует, что вулканы меняют климат нелинейно. Подобные изменения критически важны для регионов, где даже малые колебания температуры ведут к таянию льдов, что напоминает риски, с которыми сталкиваются мировые водохранилища из-за заиления и изменения гидрологического режима. Понимание этих процессов помогает уточнить долгосрочные прогнозы, которые часто страдают из-за непредсказуемости таких факторов, как изменение атмосферного давления даже у далеких объектов.

По оценке физика Дмитрия Лапшина, моделирование климатических процессов требует высокой точности данных, так как взаимодействие стратосферных аэрозолей с динамикой океана является одним из самых сложных аспектов современной геофизики.

По оценке климатолога Максима Орлова, вулканическая активность часто ошибочно воспринимается как инструмент борьбы с глобальным потеплением, тогда как на деле она вносит лишь кратковременные и часто дестабилизирующие коррективы в региональные температурные карты.

Ответы на популярные вопросы о влиянии вулканов

Могут ли вулканы остановить глобальное потепление?

Нет, вулканический эффект временный и локальный, тогда как выбросы парниковых газов продолжают оказывать долгосрочное влияние на климат.

Как диоксид серы охлаждает Землю?

Он преобразуется в стратосферные аэрозоли, которые отражают часть солнечного излучения, не давая ему прогреть поверхность планеты.

Насколько сильным будет потепление в Европе?

Согласно расчетам модели SOCOL-MPIOM, зимнее потепление в Северной Европе может достигать +1 градуса Цельсия.

Почему это важно для Арктики?

Вулканические выбросы перераспределяют тепло и влагу, что непосредственно влияет на температуру в Арктическом регионе и состояние ледового щита.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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