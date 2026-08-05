Моделирование СПбГУ показало, как извержения меняют зимы в Северной Европе

Вулканы не справятся с глобальным потеплением, как бы нам того ни хотелось. Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета проанализировали влияние извержений на климат и пришли к выводу: "остудить" планету таким способом не выйдет, но заметно изменить погоду в Арктике они вполне способны.
Когда вулкан выбрасывает в атмосферу миллионы тонн диоксида серы, начинается сложная химическая цепочка. В стратосфере газ превращается в аэрозоли, которые работают как зеркало — отражают часть солнечного света, тем самым временно охлаждая поверхность Земли. Однако этот "щит" не работает в одиночку. Потоки аэрозолей перестраивают движение воздушных масс, перераспределяя тепло и влагу по всей планете. Подобные процессы нередко сравнивают с работой законов термодинамики, когда энергия перемещается из одного сектора системы в другой, создавая локальные аномалии.
Учёные выяснили, что извержения вулканов провоцируют аномально тёплые зимы в Арктике из-за изменения циркуляции воздушных потоков, вызванного выбросами диоксида серы.
Для прогноза специалисты использовали модель SOCOL-MPIOM. В отличие от простых систем, она учитывает взаимодействие атмосферы, океана, морского льда и химию озонового слоя. В рамках работы авторы провели 25 независимых расчётов, охватывающих период до 2100 года. Модель проверяли в условиях высокого уровня выбросов парниковых газов, сравнивая сценарии с активным вулканизмом и без него.
|Параметр
|Результат моделирования
|Период расчётов
|До 2100 года
|Количество сценариев
|25 расчётов
|Эффект в Сев. Европе
|Потепление до +1 °C
Согласно полученным данным, в Северной Европе из-за вулканической активности зимнее потепление может достигать одного градуса. Это демонстрирует, что вулканы меняют климат нелинейно. Подобные изменения критически важны для регионов, где даже малые колебания температуры ведут к таянию льдов, что напоминает риски, с которыми сталкиваются мировые водохранилища из-за заиления и изменения гидрологического режима. Понимание этих процессов помогает уточнить долгосрочные прогнозы, которые часто страдают из-за непредсказуемости таких факторов, как изменение атмосферного давления даже у далеких объектов.
По оценке физика Дмитрия Лапшина, моделирование климатических процессов требует высокой точности данных, так как взаимодействие стратосферных аэрозолей с динамикой океана является одним из самых сложных аспектов современной геофизики.
По оценке климатолога Максима Орлова, вулканическая активность часто ошибочно воспринимается как инструмент борьбы с глобальным потеплением, тогда как на деле она вносит лишь кратковременные и часто дестабилизирующие коррективы в региональные температурные карты.
Нет, вулканический эффект временный и локальный, тогда как выбросы парниковых газов продолжают оказывать долгосрочное влияние на климат.
Он преобразуется в стратосферные аэрозоли, которые отражают часть солнечного излучения, не давая ему прогреть поверхность планеты.
Согласно расчетам модели SOCOL-MPIOM, зимнее потепление в Северной Европе может достигать +1 градуса Цельсия.
Вулканические выбросы перераспределяют тепло и влагу, что непосредственно влияет на температуру в Арктическом регионе и состояние ледового щита.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.