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90% под замком: ученые нашли естественный буфер против парниковой катастрофы в Арктике

Наука » Экология

Исследователи из Института Альфреда Вегенера и Центра морских экологических наук MARUM обнаружили, что большая часть древнего углерода из тающей арктической мерзлоты оседает на дне океана, а не превращается в парниковые газы. Работа уточняет механизмы взаимодействия почвы и атмосферы в условиях потепления, но пока не учитывает влияние мутности воды на морские экосистемы. Результаты опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Ледокол во льдах
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ледокол во льдах

Проблема связана с тем, что арктическая мерзлота хранит около 1300 гигатонн углерода на суше и 400 гигатонн в дельтах рек и донных отложениях. Из-за быстрого нагрева региона почва оттаивает, и прибрежные течения смывают органику в море. Сейчас этот объем составляет 20 миллионов тонн в год, а к 2100 году может вырасти на 70-150%.

Анализ образцов донного ила у острова Хершел (Канада) показал, что около 90% поступающего древнего углерода оказывается "захороненным" под слоем осадочных пород. Лишь 10% этого объема перерабатываются микроорганизмами в углекислый газ или метан и попадают в атмосферу.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что такой эффект объясняется избирательностью бактерий: они предпочитают питаться "свежим" органическим веществом от погибших морских водорослей, игнорируя трудноусвояемый древний углерод из мерзлоты.

Однако авторы работы отмечают серьезный побочный эффект. Массовый смыв почвы делает прибрежные воды мутными, что блокирует солнечный свет. Это приводит к гибели микроводорослей, которые являются фундаментом всей пищевой цепочки Арктики.

Данное исследование показывает, что морское дно служит естественным буфером против резкого выброса парниковых газов. Тем не менее, работа не дает полной картины влияния этого процесса на биоразнообразие океана. Для уточнения механизмов разложения и обновления климатических моделей в 2027 году запланирована экспедиция Arctic Pulse на ледоколе Polarstern.

Экспертная проверка:
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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