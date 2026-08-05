Луна приняла обломок Falcon 9: ступень ракеты приземлилась после полутора лет полета

Вторая ступень ракеты Falcon 9 массой около четырёх тонн врезалась в Луну в районе кратера Эйнштейна (20° с. ш., 93° з. д.) со скоростью 2,43 км/с. Удар произошел около 9:35 по московскому времени, его тротиловый эквивалент оценивался в три тонны. Событие стало редким случаем, когда астрономы заранее знали место, время и параметры падения искусственного объекта на Селену, что позволило направить на зону удара сразу несколько космических телескопов.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ спутники Starlink

Вторые ступени Falcon 9 обычно остаются на околоземной орбите, но эта под действием гравитационных возмущений полтора года медленно дрейфовала к Луне. В отличие от намеренного сброса ступени Centaur в миссии LCROSS (2009), ударившей в полярный кратер для поиска воды, или ударов ступней "Сатурн-V" в эпоху "Аполлон", падение было непреднамеренным. Ожидаемая воронка — 18 метров в диаметре и три метра в глубину — по глубине меньше, чем у LCROSS.

Невооруженным глазом вспышку с Земли увидеть было нельзя. Однако в течение десяти минут после удара поднималось пылевое облако, динамику которого в видимом и ультрафиолетовом диапазонах фиксировали камеры NASA. Подобные по энергии естественные тела падают на Луну примерно раз в неделю, но их параметры заранее неизвестны. В этот раз известные масса, скорость и координаты удара дают уникальные исходные данные для калибровки моделей формирования кратеров и поведения выбросов — знания, которые понадобятся при активном освоении Луны, когда падение ступеней и обломков станет регулярным явлением.

Интерес к возможному обнаружению воды в выбросе остался неудовлетворённым: среди телескопов, направленных на точку удара, не было инструментов, работающих на длине волны 1,5 микрометра, необходимой для идентификации водяного льда. Теоретически вода может находиться и в средних широтах на глубине более двух метров, где её не видят нейтронные детекторы, а глубина прогнозируемой воронки (три метра) могла её достичь. Однако без инфракрасных наблюдений проверить эту гипотезу не удалось.

Астроном Павел Громов отмечает, что возможность наблюдать удар объекта с заранее известными параметрами — ценный эксперимент "в чистом виде", который редко удаётся поставить даже намеренно. Такие данные позволяют проверить расчёты механики удара и распространения пыли в вакууме без поправок на неопределённость орбиты естественного метеороида.

Работа уточняет физику высокоскоростных ударов по реголиту при известных входных условиях, но не даёт данных о волатилях в лунном грунте средних широт из-за отсутствия спектрального покрытия в нужном диапазоне. Дальнейшая проверка гипотез о распределении воды потребует миссий с целевым оборудованием.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов