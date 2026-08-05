Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотовалютные резервы Белоруссии выросли до 14,193 млрд долларов
Дорога к музею Русенихинское городище получила новое асфальтовое покрытие
Капибара Веня переехал в Оренбургский океанариум
Рязанская область установила нормы расходов на питание и жильё для пострадавших от терактов
В Хабаровском крае внедрили технологию разблокировки мышц для реабилитации после инсульта
Сумма ипотечных кредитов в Тюменской области и округах выросла в 1,5 раза
Птицеводческая фирма на Кубани выплатит 36,6 млн рублей за загрязнение почвы
В "кинополях" подтвердили роман Бондарчука и Исаковой: что известно об их отношениях
В Башкортостане разъяснили правила предоставления удлиненного отпуска разным категориям трудящихся

Луна приняла обломок Falcon 9: ступень ракеты приземлилась после полутора лет полета

Наука » Экология » Космос

Вторая ступень ракеты Falcon 9 массой около четырёх тонн врезалась в Луну в районе кратера Эйнштейна (20° с. ш., 93° з. д.) со скоростью 2,43 км/с. Удар произошел около 9:35 по московскому времени, его тротиловый эквивалент оценивался в три тонны. Событие стало редким случаем, когда астрономы заранее знали место, время и параметры падения искусственного объекта на Селену, что позволило направить на зону удара сразу несколько космических телескопов.

спутники Starlink
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
спутники Starlink

Вторые ступени Falcon 9 обычно остаются на околоземной орбите, но эта под действием гравитационных возмущений полтора года медленно дрейфовала к Луне. В отличие от намеренного сброса ступени Centaur в миссии LCROSS (2009), ударившей в полярный кратер для поиска воды, или ударов ступней "Сатурн-V" в эпоху "Аполлон", падение было непреднамеренным. Ожидаемая воронка — 18 метров в диаметре и три метра в глубину — по глубине меньше, чем у LCROSS.

Невооруженным глазом вспышку с Земли увидеть было нельзя. Однако в течение десяти минут после удара поднималось пылевое облако, динамику которого в видимом и ультрафиолетовом диапазонах фиксировали камеры NASA. Подобные по энергии естественные тела падают на Луну примерно раз в неделю, но их параметры заранее неизвестны. В этот раз известные масса, скорость и координаты удара дают уникальные исходные данные для калибровки моделей формирования кратеров и поведения выбросов — знания, которые понадобятся при активном освоении Луны, когда падение ступеней и обломков станет регулярным явлением.

Интерес к возможному обнаружению воды в выбросе остался неудовлетворённым: среди телескопов, направленных на точку удара, не было инструментов, работающих на длине волны 1,5 микрометра, необходимой для идентификации водяного льда. Теоретически вода может находиться и в средних широтах на глубине более двух метров, где её не видят нейтронные детекторы, а глубина прогнозируемой воронки (три метра) могла её достичь. Однако без инфракрасных наблюдений проверить эту гипотезу не удалось.

Астроном Павел Громов отмечает, что возможность наблюдать удар объекта с заранее известными параметрами — ценный эксперимент "в чистом виде", который редко удаётся поставить даже намеренно. Такие данные позволяют проверить расчёты механики удара и распространения пыли в вакууме без поправок на неопределённость орбиты естественного метеороида.

Работа уточняет физику высокоскоростных ударов по реголиту при известных входных условиях, но не даёт данных о волатилях в лунном грунте средних широт из-за отсутствия спектрального покрытия в нужном диапазоне. Дальнейшая проверка гипотез о распределении воды потребует миссий с целевым оборудованием.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Домашние животные
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Садоводство, цветоводство
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Молот вышел из глубины спустя два десятилетия: редкая акула появилась у Галапагосов
Домашние животные
Молот вышел из глубины спустя два десятилетия: редкая акула появилась у Галапагосов
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Золотовалютные резервы Белоруссии выросли до 14,193 млрд долларов
Дорога к музею Русенихинское городище получила новое асфальтовое покрытие
Капибара Веня переехал в Оренбургский океанариум
Рязанская область установила нормы расходов на питание и жильё для пострадавших от терактов
В Хабаровском крае внедрили технологию разблокировки мышц для реабилитации после инсульта
Сумма ипотечных кредитов в Тюменской области и округах выросла в 1,5 раза
Птицеводческая фирма на Кубани выплатит 36,6 млн рублей за загрязнение почвы
В "кинополях" подтвердили роман Бондарчука и Исаковой: что известно об их отношениях
В Башкортостане разъяснили правила предоставления удлиненного отпуска разным категориям трудящихся
СФР Курской области назначил максимальное единое пособие более 26 тысячам детей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.