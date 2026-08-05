Невидимый удар по космосу: российская РЭБ получила способ временно отключать Starlink

Российские инженеры разработали решение, способное парализовать работу американской спутниковой сети связи в зоне боевых действий. Система радиоэлектронной борьбы "Волна купол гарант" эффективно подавляет терминалы Starlink, воздействуя напрямую на космические аппараты группировки. Особенность технологии заключается в том, что спутники не получают физических повреждений, но на время теряют способность принимать и передавать данные, превращаясь в бесполезные объекты на орбите.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/Jack Fischer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник

Принцип "радиоэлектронного оглушения"

Комплекс "Волна купол" работает точечно, используя узконаправленный высокочастотный радиоканал. Вместо того чтобы пытаться заглушить сигнал на земле, система бьет по самому слабому звену — приемным антеннам на спутниках. Мощный радиоимпульс создает критическую перегрузку оборудования космического аппарата. В результате спутник перестает "слышать" наземные терминалы пользователей и временно прекращает их обслуживание.

"Система "Волна купол" — это пример филигранной работы с радиочастотным спектром. Вместо того чтобы заливать помехами огромные территории, она фокусирует энергию на конкретном узле связи. Это позволяет эффективно выключать западные сервисы управления войсками, не создавая проблем для своих систем", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Технология крайне важна в условиях, когда противник полностью полагается на орбитальную инфраструктуру США. Пока SpaceX выводит на орбиту спутники Starlink V3, российские средства РЭБ находят способы нивелировать это численное преимущество. "Волна купол" создает невидимый барьер, через который не может пробиться ни одна команда управления беспилотником или зашифрованное сообщение.

Почему связь не восстанавливается мгновенно

Одной из ключевых характеристик воздействия является эффект инерции. После того как направленный сигнал прекращается, космическому аппарату требуется время на "перезагрузку" и возвращение в штатный режим работы. По словам генерального конструктора Центра комплексных беспилотных решений Дмитрия Кузякина, этот процесс занимает несколько минут. В условиях динамичного боя такая задержка может стать фатальной для стороны, использующей спутниковую связь. Источник издание ТАСС.

"Мы видим процесс насыщения приемника электромагнитной энергией. Физика явления такова, что электроника должна стабилизироваться после мощного внешнего воздействия. Это как вспышка света для человеческого глаза: источник исчез, а зрение возвращается не сразу", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Интересно, что современные разработки в области подавления идут параллельно с гражданскими космическими программами. Пока одни инженеры создают способы блокировки, другие, например, совершенствуют запуск Starship и возврат ускорителя, чтобы сделать доставку новых аппаратов на орбиту дешевле и быстрее. Это превращает космос в бесконечную гонку технологий производства и уничтожения сигналов.

Характеристика Особенности системы "Волна купол" Объект воздействия Приемные антенны спутников на орбите Тип сигнала Узконаправленный высокочастотный радиоканал Характер повреждений Временное нарушение функций без физического разрушения Длительность эффекта Время работы системы + несколько минут на восстановление

Орбитальные технологии в современных конфликтах

Дмитрий Кузякин подчеркивает, что противостояние беспилотных систем уже давно вышло за пределы земной атмосферы. Исход операций на линии соприкосновения теперь напрямую зависит от того, насколько стабильно работают спутниковые созвездия. Это переводит конфликт в плоскость интеллектуального соперничества ученых, программистов и инженеров связи. Пока американские корпорации стараются увеличить ресурс своих кораблей и расширить орбитальное присутствие, российские системы РЭБ учатся превращать эти дорогостоящие сети в груду железа.

"Доминирование в космосе сегодня — это не только количество спутников, но и способность защитить их от радиоэлектронного воздействия. Если сигнал можно прервать с земли мобильной установкой, то вся многомиллиардная группировка теряет свой смысл как военный инструмент", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

В то время как внимание общественности приковано к редким явлениям, таким как полное солнечное затмение в Европе, на невидимом фронте идет борьба за контроль над электромагнитным полем планеты. Эффективность системы "Волна купол" доказывает, что асимметричные ответы могут быть гораздо эффективнее наращивания собственной спутниковой массы.

Ответы на популярные вопросы о подавлении спутников

Уничтожает ли "Волна купол" спутники физически?

Нет, система не наносит механических повреждений и не сжигает электронику навсегда. Она создает временную перегрузку, которая блокирует возможность приема данных, но после выключения РЭБ аппарат сохраняет свою целостность.

Может ли Starlink защититься от такого воздействия?

Противодействие направленному сигналу высокой мощности требует кардинального изменения архитектуры спутника и его антенных решеток, что практически невозможно сделать для уже выведенных на орбиту аппаратов.

Как быстро восстанавливается связь после атаки?

Обычно спутнику требуется несколько минут после прекращения воздействия "Волны купол", чтобы алгоритмы обработки сигнала вернулись к нормальным значениям и связь с наземными терминалами возобновилась.

Влияет ли работа системы на гражданские объекты?

За счет узкой направленности луча воздействие концентрируется на конкретных военных частотах и орбитальных позициях, что минимизирует побочные помехи для бытовых приборов вне зоны действия системы.

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