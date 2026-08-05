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Руль исчез, салон изменился: Zoox показала автомобиль, который сам возит пассажиров

Наука » Технологии

Компания Zoox представила финальный серийный дизайн беспилотного роботакси, разработанного специально для коммерческой эксплуатации. На текущем этапе платформа переходит к стадии массового производства с целью расширения сервиса в городах США.

Автономное роботакси Zoox
Фото: commons.wikimedia.org by 9yz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Автономное роботакси Zoox

Технические особенности и архитектура салона

Главным отличием платформы от решений конкурентов (например, Waymo) является отсутствие рулевого колеса и педалей. Салон выполнен по принципу "кареты": четыре пассажира располагаются друг напротив друга. В серийной версии, выпущенной в поле в июне 2026 года, изменены материалы отделки и цветовая схема (сочетание светло-зеленого и серого), что, по заявлению разработчика, снижает визуальный шум для пассажиров.

С точки зрения эксплуатации, новые материалы подобраны с учетом высокой износостойкости в условиях городской среды. Высокий контраст отделки позволяет легче обнаруживать оставленные в салоне вещи. Внешние обновления коснулись системы индикации: отражатели меняют положение и цвет при смене ориентации движения автомобиля.

"Отсутствие традиционных органов управления в салоне требует особого подхода к сертификации безопасности и проектированию систем экстренной остановки, так как водитель-оператор физически не может вмешаться в процесс изнутри", — отметил автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов.

Производственные планы и ограничения

Запуск серийного выпуска запланирован на заводе в городе Хейворд (Калифорния). Заявленная мощность производства составляет 100 автомобилей в неделю. На данный момент сервис работает в Лас-Вегасе (подготовка к переходу на платную модель) и Сан-Франциско (бесплатные пробные поездки), а также планируется запуск в Остине, Майами, Далласе и Финиксе.

Несмотря на переход к серии, технология сталкивается с программными ограничениями. В июле 2026 года компания отозвала программное обеспечение более чем со 100 автомобилей из-за сбоя в работе системы при движении в условиях сильного задымления. Сейчас Zoox проходит процедуру согласования платформы с Национальным управлением безопасностью движения на автомагистралях (NHTSA).

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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