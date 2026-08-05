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Небо Европы погаснет на минуты: редкое солнечное затмение впервые за десятилетия увидят миллионы

Наука » Экология » Природа

12 августа 2026 года в Европе произойдет первое с 1999 года полное солнечное затмение. Тень Луны пройдет через Гренландию, Исландию, север Испании и Балеарские острова, на которых солнце будет закрыто полностью.

Кольцевое солнечное затмение
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Кольцевое солнечное затмение

В узкой полосе полной фазы день сменится сумерками. Это позволит наблюдать солнечную корону — внешнюю часть атмосферы звезды, которая обычно не видна из-за яркости самого диска. В остальной части Европы, а также в некоторых регионах восточной Канады и северо-востока США будет заметно частное затмение: Луна перекроет лишь часть солнечного диска.

В Испании сбор данных пройдет в рамках гражданского научного проекта DEB (Distributed Eclipse Broadcast), который предполагает распределенную трансляцию и фиксацию события.

Астроном Павел Громов поясняет, что полное затмение дает редкую возможность изучать корону Солнца без использования специальных фильтров, однако видимость явления в конкретных точках будет зависеть от облачности в день события.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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