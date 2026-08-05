Самый рискованный полет года: SpaceX впервые попытается вывести Starlink V3 на рабочую орбиту

Компания SpaceX планирует вывести на рабочую орбиту обновленные спутники Starlink V3 во время следующего запуска системы Starship. По словам главы компании Илона Маска, полет Flight 14 может состояться уже в конце августа и станет первой попыткой доставить полезную нагрузку на целевую орбиту.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use спутники Starlink

Решение о переходе к орбитальному запуску приняли после анализа результатов Flight 13, который прошел 24 июля. В ходе того суборбитального полета были развернуты 20 функционирующих спутников Starlink V3 для проведения кратких тестов перед их входом в атмосферу. Корабль Starship пережил возвращение и приводнение в Индийском океане, что позволило специалистам оценить состояние теплозащитного экрана.

Маск сообщил, что технические проблемы с тепловой защитой на текущем этапе решены, а значит, нет препятствий для достижения полной и быстрой многоразовости системы. В связи с этим во время Flight 14 компания намерена попытаться поймать верхнюю ступень корабля с помощью специальной башни на стартовой площадке, вместо привычного мягкого приводнения. Данный маневр будет выполнен при условии получения разрешений от регулирующих органов.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что попытка захвата ступени башней существенно меняет логистику возврата корабля, однако успех этой операции зависит не только от работы систем навигации, но и от точности синхронизации с наземной инфраструктурой в реальном времени.

Развертывание спутников Starlink V3 должно привести к качественному улучшению сервиса связи. По оценкам SpaceX, для достижения заметного эффекта необходимо вывести на орбиту "критическую массу" из примерно 1000 таких аппаратов; достижение этого показателя ожидается ко второму кварталу следующего года.

Несмотря на успехи корабля, в отчете за Flight 13 зафиксирована неудача с ускорителем Super Heavy: он не смог выполнить контролируемое приводнение из-за досрочного завершения тормозного импульса. Это второй случай подряд, когда бустер не вернулся в заданную точку.

Таким образом, следующий запуск должен подтвердить работоспособность Starship как полноценного транспортного средства для вывода тяжелых грузов на орбиту. Главным ограничением остается зависимость от регуляторов и необходимость окончательной проверки теплозащиты на извлеченном из океана образце корабля.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин