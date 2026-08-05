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Самый рискованный полет года: SpaceX впервые попытается вывести Starlink V3 на рабочую орбиту

Наука » Экология » Космос

Компания SpaceX планирует вывести на рабочую орбиту обновленные спутники Starlink V3 во время следующего запуска системы Starship. По словам главы компании Илона Маска, полет Flight 14 может состояться уже в конце августа и станет первой попыткой доставить полезную нагрузку на целевую орбиту.

спутники Starlink
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
спутники Starlink

Решение о переходе к орбитальному запуску приняли после анализа результатов Flight 13, который прошел 24 июля. В ходе того суборбитального полета были развернуты 20 функционирующих спутников Starlink V3 для проведения кратких тестов перед их входом в атмосферу. Корабль Starship пережил возвращение и приводнение в Индийском океане, что позволило специалистам оценить состояние теплозащитного экрана.

Маск сообщил, что технические проблемы с тепловой защитой на текущем этапе решены, а значит, нет препятствий для достижения полной и быстрой многоразовости системы. В связи с этим во время Flight 14 компания намерена попытаться поймать верхнюю ступень корабля с помощью специальной башни на стартовой площадке, вместо привычного мягкого приводнения. Данный маневр будет выполнен при условии получения разрешений от регулирующих органов.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что попытка захвата ступени башней существенно меняет логистику возврата корабля, однако успех этой операции зависит не только от работы систем навигации, но и от точности синхронизации с наземной инфраструктурой в реальном времени.

Развертывание спутников Starlink V3 должно привести к качественному улучшению сервиса связи. По оценкам SpaceX, для достижения заметного эффекта необходимо вывести на орбиту "критическую массу" из примерно 1000 таких аппаратов; достижение этого показателя ожидается ко второму кварталу следующего года.

Несмотря на успехи корабля, в отчете за Flight 13 зафиксирована неудача с ускорителем Super Heavy: он не смог выполнить контролируемое приводнение из-за досрочного завершения тормозного импульса. Это второй случай подряд, когда бустер не вернулся в заданную точку.

Таким образом, следующий запуск должен подтвердить работоспособность Starship как полноценного транспортного средства для вывода тяжелых грузов на орбиту. Главным ограничением остается зависимость от регуляторов и необходимость окончательной проверки теплозащиты на извлеченном из океана образце корабля.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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