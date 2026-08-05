Ученые нашли прямую связь между тяжелым апноэ и риском болезни Альцгеймера

Остановки дыхания во сне (апноэ) оказались тесно связаны с развитием болезни Альцгеймера. Новые данные показывают: у пациентов с деменцией синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) встречается в два раза чаще, чем у когнитивно здоровых людей. Хроническая ночная гипоксия и фрагментация сна мешают мозгу очищаться от токсичных белков, что может ускорять разрушение нейронов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use ночное апноэ у мужчины

Связь между остановкой дыхания и памятью

В клиническом исследовании приняли участие 47 человек, среди которых были как пациенты с подтвержденной болезнью Альцгеймера, так и здоровые добровольцы. Ученые провели комплексную диагностику: от нейропсихологических тестов до полисомнографии — детального мониторинга физиологических показателей во время сна.

Результаты выявили прямую зависимость: чем тяжелее нарушения дыхания, тем хуже показатели памяти, внимания и ориентации в пространстве. У пациентов с тяжелой формой апноэ зафиксировано критическое сокращение фазы глубокого сна.

Именно в этот период мозг максимально активно выводит бета-амилоид и тау-белок — патологические структуры, накопление которых считается основной причиной нейродегенерации.

"Нарушение структуры сна из-за постоянных микропробуждений и дефицита кислорода наносит двойной удар по нервной системе. Мозг не успевает восстанавливаться и консолидировать память, а токсичные продукты обмена веществ продолжают накапливаться, повреждая клетки. Своевременная диагностика сна должна стать частью обязательного обследования при жалобах на память", — подчеркнул врач-невролог Артём Синицын.

Сравнение групп участников

Статистика распространенности нарушений дыхания у участников исследования представлена в таблице:

Показатель Группа Альцгеймера Контрольная группа Наличие любого апноэ (СОАС) 76% 36,3% Средняя и тяжелая формы 40% 13,6% Дневная сонливость 28% 0%

Важно учитывать, что апноэ связано не только с деменцией Альцгеймеровского типа. Исследования на выборке из 11 миллионов человек показали, что нелеченые нарушения дыхания также удваивают риск развития болезни Паркинсона. Это подтверждает гипотезу о том, что качественный сон является универсальным фактором защиты мозга.

Можно ли остановить процесс?

В отличие от генетической предрасположенности, апноэ — это корректируемый фактор риска. Современная медицина использует CPAP-терапию: специальные аппараты поддерживают постоянное давление в дыхательных путях, не давая им смыкаться. Данные указывают, что применение такой терапии снижает вероятность развития нейродегенеративных заболеваний.

Проблема заключается в сложности диагностики: полноценная полисомнография требует пребывания в клинике под датчиками.

Однако технологии упрощаются. Разработаны системы на базе искусственного интеллекта (например, BCGNet), которые позволяют проводить мониторинг дома с помощью бесконтактных сенсоров под подушкой. Это делает раннее выявление СОАС доступным для пожилых людей.

"Любые признаки нарушения дыхания — храп, паузы в дыхании, которые замечают близкие, или чувство разбитости по утрам — требуют визита к терапевту или сомнологу. Лечение апноэ помогает не только улучшить текущее самочувствие, но и потенциально сохраняет когнитивные функции в долгосрочной перспективе", — объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы

Является ли храп обязательным признаком апноэ?

Храп — частый симптом, но не все храпящие люди страдают от остановок дыхания. И наоборот, апноэ может протекать без громкого храпа, проявляясь только дневной сонливостью и утомляемостью.

Может ли лечение апноэ вылечить уже развившуюся деменцию?

Клинических данных о полном исцелении нет. Однако коррекция дыхания может замедлить прогрессирование болезни и улучшить качество жизни пациента за счет нормализации ночного отдыха.

Какие анализы нужно сдать в первую очередь?

Стандартные лабораторные анализы крови не выявят апноэ. Требуется инструментальное исследование сна — респираторный мониторинг или полисомнография.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын , врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова