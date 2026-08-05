Ученые нашли прямую связь между тяжелым апноэ и риском болезни Альцгеймера

Остановки дыхания во сне (апноэ) оказались тесно связаны с развитием болезни Альцгеймера. Новые данные показывают: у пациентов с деменцией синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) встречается в два раза чаще, чем у когнитивно здоровых людей. Хроническая ночная гипоксия и фрагментация сна мешают мозгу очищаться от токсичных белков, что может ускорять разрушение нейронов.
В клиническом исследовании приняли участие 47 человек, среди которых были как пациенты с подтвержденной болезнью Альцгеймера, так и здоровые добровольцы. Ученые провели комплексную диагностику: от нейропсихологических тестов до полисомнографии — детального мониторинга физиологических показателей во время сна.
Результаты выявили прямую зависимость: чем тяжелее нарушения дыхания, тем хуже показатели памяти, внимания и ориентации в пространстве. У пациентов с тяжелой формой апноэ зафиксировано критическое сокращение фазы глубокого сна.
Именно в этот период мозг максимально активно выводит бета-амилоид и тау-белок — патологические структуры, накопление которых считается основной причиной нейродегенерации.
"Нарушение структуры сна из-за постоянных микропробуждений и дефицита кислорода наносит двойной удар по нервной системе. Мозг не успевает восстанавливаться и консолидировать память, а токсичные продукты обмена веществ продолжают накапливаться, повреждая клетки. Своевременная диагностика сна должна стать частью обязательного обследования при жалобах на память", — подчеркнул врач-невролог Артём Синицын.
Статистика распространенности нарушений дыхания у участников исследования представлена в таблице:
|Показатель
|Группа Альцгеймера
|Контрольная группа
|Наличие любого апноэ (СОАС)
|76%
|36,3%
|Средняя и тяжелая формы
|40%
|13,6%
|Дневная сонливость
|28%
|0%
Важно учитывать, что апноэ связано не только с деменцией Альцгеймеровского типа. Исследования на выборке из 11 миллионов человек показали, что нелеченые нарушения дыхания также удваивают риск развития болезни Паркинсона. Это подтверждает гипотезу о том, что качественный сон является универсальным фактором защиты мозга.
В отличие от генетической предрасположенности, апноэ — это корректируемый фактор риска. Современная медицина использует CPAP-терапию: специальные аппараты поддерживают постоянное давление в дыхательных путях, не давая им смыкаться. Данные указывают, что применение такой терапии снижает вероятность развития нейродегенеративных заболеваний.
Проблема заключается в сложности диагностики: полноценная полисомнография требует пребывания в клинике под датчиками.
Однако технологии упрощаются. Разработаны системы на базе искусственного интеллекта (например, BCGNet), которые позволяют проводить мониторинг дома с помощью бесконтактных сенсоров под подушкой. Это делает раннее выявление СОАС доступным для пожилых людей.
"Любые признаки нарушения дыхания — храп, паузы в дыхании, которые замечают близкие, или чувство разбитости по утрам — требуют визита к терапевту или сомнологу. Лечение апноэ помогает не только улучшить текущее самочувствие, но и потенциально сохраняет когнитивные функции в долгосрочной перспективе", — объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.
Храп — частый симптом, но не все храпящие люди страдают от остановок дыхания. И наоборот, апноэ может протекать без громкого храпа, проявляясь только дневной сонливостью и утомляемостью.
Клинических данных о полном исцелении нет. Однако коррекция дыхания может замедлить прогрессирование болезни и улучшить качество жизни пациента за счет нормализации ночного отдыха.
Стандартные лабораторные анализы крови не выявят апноэ. Требуется инструментальное исследование сна — респираторный мониторинг или полисомнография.
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