Модель Курта Гёделя 1949 года: как уравнения Эйнштейна допустили петли времени

Теоретическая физика предлагает несколько моделей, позволяющих перемещение в прошлое, однако они сталкиваются с фундаментальными логическими и физическими противоречиями. Анализ решений уравнений общей теории относительности (ОТО) Эйнштейна выявил возможность существования замкнутых времениподобных кривых, но современные гипотезы, включая "гипотезу защиты хронологии", ставят под сомнение реалистичность таких сценариев для макроскопических объектов.

Фото: flickr.com by Markus Spiske, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Время

Модель Гёделя и замкнутые кривые

В 1949 году Курт Гёдель предложил математическое решение уравнений ОТО, которое допускало существование замкнутых времениподобных кривых. В такой модели объект, двигаясь по определенной траектории в пространстве-времени, может вернуться в точку своего временного старта.

Однако модель Гёделя описывала специфическую вселенную, состоящую из частиц, подобных пыли, которые вели себя как жидкость в пространстве-времени с отрицательной космологической константой. Поскольку такая структура не соответствует наблюдаемой реальности, многие физики долгое время считали возможность путешествий в прошлое лишь математическим артефактом, не имеющим отношения к физическому миру.

Кротовые норы и парадокс дедушки

Интерес к теме вернулся в 1988 году, когда Кип Торн и его коллеги описали проходимые кротовые норы — теоретические туннели, которые могли бы объединить удаленные точки пространства и времени в более реалистичных моделях Вселенной. Это привело к анализу "парадокса дедушки": ситуации, когда путешественник во времени предотвращает собственное рождение, создавая логический тупик.

Для решения этой проблемы физик Игорь Новиков сформулировал принцип самосогласованности. Согласно этой концепции, путешественник может воздействовать на прошлое, но не может его изменить. Любое вмешательство в итоге становится частью истории, которая привела к самому этому путешествию.

"Принцип самосогласованности предполагает, что события в прошлом уже включают в себя любые действия будущих путешественников, поэтому возникновение логического противоречия физически невозможно", — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Группа Кипа Торна проверила эту гипотезу с помощью моделирования: они анализировали движение шарика через кротовую нору. Сценарий предполагал, что шарик, вылетев в прошлом, сталкивается со своей будущей версией и тем самым препятствует ей войти в нору. Расчёты 1991 года показали, что для любых начальных условий (позиции и скорости) существуют решения, при которых столкновение происходит, но шарик всё равно попадает в туннель. Это подтвердило возможность самосогласованных сценариев, хотя и не стало окончательным доказательством.

Подход Суть и вывод Модель Гёделя Математически возможные кривые в специфической "жидкой" вселенной. Модель Торна Использование кротовых нор и квантовой суперпозиции для исключения парадоксов. Гипотеза Хокинга Фундаментальные законы физики запрещают перемещение макрообъектов в прошлое.

Сравнение этих подходов показывает переход от чисто математических абстракций к попыткам согласовать путешествия во времени с квантовой механикой и закономерностями реального мира.

Гипотеза защиты хронологии

Стивен Хокинг в 1992 году предложил "гипотезу защиты хронологии". Он предположил, что еще не открытая фундаментальная теория физики содержит механизмы, которые делают невозможным появление замкнутых времениподобных кривых для макроскопических объектов. По мнению Хокинга, Вселенная "защищена" от парадоксов.

Для иллюстрации этой идеи физик провел эксперимент в 2009 году: он организовал вечеринку для путешественников во времени, но разослал приглашения уже после завершения мероприятия. Отсутствие гостей стало для него эмпирическим подтверждением того, что перемещение в прошлое неосуществимо.

Теоретические расчеты Торна и его коллег опирались на допущение, что объект может находиться в суперпозиции всех возможных согласованных состояний в момент выхода из кротовой норы. Это позволяет математически избежать противоречий, но не снимает вопроса о физической реализации такого процесса в реальности.

Работа физиков-теоретиков уточняет границы применимости общей теории относительности и показывает, что даже при наличии математических решений они могут быть запрещены более глубокими законами природы. Главным ограничением остается отсутствие единой теории квантовой гравитации, которая позволила бы окончательно подтвердить или опровергнуть возможность перемещения в прошлое.