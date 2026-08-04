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Поведение кабанов служит сигналом безопасности для ворон в Австрийских Альпах

Наука

Биологи обнаружили, что вороны используют поведение представителей другого вида для оценки безопасности нового места кормления. Наблюдение за тем, как спокойно питаются кабаны, служит для птиц сигналом отсутствия опасности в непривычной обстановке. Результаты работы опубликовал журнал Behavioral Ecology.

Кабан
Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабан

Исследование провели в природном парке Австрийских Альп. Объектом изучения стали свободнолетающие вороны (Corvus corax), которые привыкли собираться у вольера с кабанами, чтобы подобрать или отобрать корм. Чтобы проверить, как птицы реагируют на неопределенность, ученые создали вторую точку кормления в 30 метрах от привычной. Новая площадка появлялась лишь дважды в неделю, что делало её менее предсказуемой.

В ходе 20 испытаний исследователи зафиксировали время прибытия птиц и количество особей у корма. Выяснилось, что к новой площадке вороны подлетают медленнее. Птицы практически не спускались к еде до тех пор, пока этого не начинали делать кабаны. При этом на новой точке собирались более крупные группы, где чаще фиксировались конфликты между сородичами за пищу.

Зоолог Дмитрий Мельников поясняет, что стремление собраться большой группой в условиях неопределенности связано с "эффектом множества глаз": чем больше птиц наблюдает за территорией, тем выше шанс вовремя заметить хищника и снизить индивидуальный риск.

Дополнительный эксперимент с неожиданным предметом — велосипедом — показал разную степень настороженности птиц. Появление велосипеда на старой, привычной площадке привело к резкому сокращению числа кормящихся воронов. На новой же точке присутствие постороннего объекта почти не повлияло на поведение. Авторы объясняют это тем, что в знакомом месте любое отклонение от нормы воспринимается как более серьезная угроза.

Работа подтверждает, что вороны способны полагаться на социальные сигналы межвидового характера для освоения среды. Однако исследование не дает ответа на вопрос, используют ли птицы такую стратегию с другими видами животных или этот механизм работает только в сложившейся связке "ворон — кабан".

Экспертная проверка:
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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