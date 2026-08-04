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Главная загадка статинов раскрыта: найден белок, запускающий разрушение мышц во время лечения

Наука » Экология » Человек

Статины остаются золотым стандартом профилактики инфарктов и инсультов, однако значительная часть пациентов — от 7% до 29% по разным данным — сталкивается с побочными эффектами. Боль в мышцах и выраженная слабость часто вынуждают людей прекращать терапию, что резко повышает риск сердечно-сосудистых катастроф. Долгое время механизм этого повреждения оставался неясным, но недавнее исследование международной группы ученых проливает свет на истинную причину мышечной токсичности.

Возрастные изменения
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Возрастные изменения

Иммунная ловушка: как страдают клетки

Результаты работы, опубликованной в журнале Science Advances, показывают, что повреждение мышц не связано напрямую со снижением уровня холестерина. Исследователи из Университета Макмастера обнаружили, что статины влияют на энергетический обмен внутри мышечных волокон. Этот процесс провоцирует состояние, которое биологи называют клеточным стрессом.

В ответ на дефицит энергии в тканях активируется белковый комплекс — инфламмасома NLRP3. В нормальных условиях этот механизм запускает воспаление для борьбы с патогенами. Однако в случае с приемом статинов инфламмасома реагирует на внутренние сбои как на внешнюю агрессию. Возникает каскад саморазрушения: иммунная система начинает атаковать собственные мышечные клетки, вызывая воспаление, боль и снижение физической выносливости.

Гипотезу проверили в лабораторных условиях на клеточных культурах человека и на животных моделях. Блокировка работы белка NLRP3 позволила предотвратить повреждение тканей. При этом основной эффект препаратов — подавление синтеза холестерина — сохранялся в полном объеме. Это подтверждает, что терапевтическая польза и побочное действие статинов реализуются через разные биологические пути.

"Ключевой вывод исследования в том, что мышечная боль — это не обязательная плата за защиту сосудов. Механизм воспаления в мышцах можно купировать точечно, не снижая эффективности контроля холестерина. Это открывает путь к разработке препаратов сопровождения, которые сделают длительное лечение комфортным для пациентов с высокой чувствительностью к статинам", — подчеркнул врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Перспективы безопасной терапии

Открытие позволяет пересмотреть подход к разработке новых лекарственных форм. Фармакологи уже рассматривают возможность создания комбинированных средств или дополнительных молекул-ингибиторов, которые будут "усыплять" белок NLRP3 именно в мышечной ткани. Это позволит сохранить жизненно важную терапию для тех, кто сегодня вынужден от нее отказываться из-за непереносимости.

Аспект Данные исследования
Причина боли Ошибочная активация иммунного комплекса NLRP3 из-за энергостресса в клетке.
Связь с холестерином Отсутствует. Снижение холестерина и повреждение мышц — разные процессы.
Способ решения Разработка блокаторов инфламмасомы для защиты мышечной ткани.

Несмотря на обнадеживающие результаты, ученые предупреждают: исследование находится на доклиническом этапе. Прямой перенос данных с лабораторных моделей на человеческую практику требует времени и проведения полноценных испытаний. Тем не менее, вектор развития кардиологии смещается от простого контроля цифр в анализах к повышению качества жизни пациента на фоне лечения.

Что это значит для пациентов сегодня

До появления новых препаратов пациентам не следует самостоятельно менять схему лечения. При возникновении беспричинных мышечных болей необходимо обратиться к лечащему врачу для проведения лабораторной диагностики — например, анализа на уровень креатинфосфокиназы (КФК), который показывает степень повреждения мышц.

"Самостоятельная отмена статинов при появлении дискомфорта — опасная стратегия. Это возвращает пациента в группу высокого риска по инфаркту. Если миалгия подтверждена, врач может скорректировать дозу, подобрать препарат другого поколения или изменить график приема. Новое исследование подтверждает, что наука ищет способы убрать эти побочные эффекты, сохранив защиту сердца", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы

Любая ли боль в мышцах при приеме статинов означает их повреждение?

Нет. Боль может быть связана с физической нагрузкой, дефицитом витамина D или электролитными нарушениями. Только врач может определить связь симптомов с препаратом с помощью анализов.

Можно ли принимать противовоспалительные средства для снятия боли от статинов?

Прием обычных обезболивающих (НПВС) может лишь временно скрыть симптомы, но не остановит механизм повреждения, описанный учеными. Более того, бесконтрольный прием таких лекарств создает лишнюю нагрузку на почки.

Когда стоит ожидать появления новых безопасных препаратов?

Разработка и внедрение новых молекул обычно занимает от 5 до 10 лет. Сейчас результаты исследования служат базой для создания прототипов будущих лекарств.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов; клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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