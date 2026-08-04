Космическая тишина нарушена: древняя галактика внезапно начала посылать загадочные сигналы

В эллиптической галактике, застывшей в своем развитии 11 миллиардов лет назад, зафиксирована серия мощных радиосигналов, которые ставят под сомнение современные представления об эволюции звезд. Объект, получивший обозначение FRB 20240209А, выдал 22 быстрых радиовсплеска всего за несколько месяцев. Уникальность ситуации в том, что "мертвая" галактика, где давно не рождаются новые светила, по всем законам астрофизики не должна была стать колыбелью для столь активного источника энергии.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Активная галактика с джетом

Парадокс древней галактики

Быстрые радиовсплески (FRB) — это колоссальные по силе импульсы, длящиеся ничтожные доли секунды. За это мгновение выделяется энергия, сопоставимая с той, что Солнце излучает за несколько дней. Традиционно считалось, что их источниками являются магнетары — нейтронные звезды с невероятно мощным магнитным полем, возникающие после гибели массивных звезд. Однако обнаружение FRB 20240209А в месте, где процессы звездообразования прекратились миллиарды лет назад, разрушает эту логическую цепочку.

"Мы столкнулись с классическим научным противоречием. Если в галактике нет молодых звезд, то откуда там взяться свежему магнетару? Это заставляет нас искать иные пути формирования таких объектов, которые не связаны с прямым взрывом сверхновой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Исследователи подчеркивают, что ранее подобные сигналы фиксировались преимущественно в молодых, активных звездных системах. Там появление "космических монстров" объяснялось естественным циклом жизни и смерти материи. В данном же случае мы видим активность там, где царит покой. Это открытие напоминает нам о том, как хаос внутри мозга может возникать вопреки привычному порядку — Вселенная тоже способна на неожиданные всплески активности в самых спокойных своих уголках.

Новые гипотезы происхождения

Повторяющийся характер всплесков FRB 20240209А исключает версию о разовом катастрофическом событии. Астрофизики начали рассматривать альтернативные сценарии. Один из них — слияние двух старых нейтронных звезд или белых карликов. Такой процесс может породить магнетар даже в "пустой" галактике, где нет запасов газа для формирования новых светил из туманностей.

"Обнаружение таких сигналов в древних системах расширяет наши знания о 'тихой' жизни Вселенной. Возможно, магнетары могут 'дремать' или образовываться в результате редких столкновений объектов, которые уже давно считались мертвыми", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Другая версия предполагает коллапс белого карлика, который набрал критическую массу, поглощая вещество звезды-компаньона. Это напоминает поиск скрытых угроз, когда опасные объекты годами скрыты под слоем привычной реальности и проявляют себя внезапно. В случае с FRB 20240209А мы видим "эхо" процессов, которые наука раньше не связывала с быстрыми радиовсплесками.

Будущее космических исследований

Изучение аномального сигнала требует привлечения новых технологий анализа данных. Человечество уже делает успехи в создании систем, способных слышать беззвучный шепот, переводя сложные импульсы в понятную информацию. Аналогичные алгоритмы теперь применяются и для расшифровки радиосигналов из глубин космоса, чтобы отделить случайные помехи от фундаментальных физических явлений.

"Для физики это шанс проверить теорию магнетаров в экстремальных условиях. Каждое такое наблюдение — кирпичик в фундамент понимания того, как устроена материя при сверхвысоких плотностях и магнитных полях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Разгадка тайны FRB 20240209А может изменить наше видение будущего космоса. Если "мертвые" галактики способны на такую активность, то и наши прогнозы относительно выживания будущих поколений и освоения дальнего пространства должны учитывать эти мощные, непредсказуемые источники радиации.

Параметр Характеристика FRB 20240209А Возраст галактики Около 11 миллиардов лет Тип галактики Эллиптическая ("мертвая") Частота всплесков 22 импульса за несколько месяцев Энергия одного импульса Эквивалентна многодневному излучению Солнца

Ответы на популярные вопросы о радиовсплесках

Что такое быстрый радиовсплеск?

Это кратковременный радиоимпульс из глубокого космоса, длящийся несколько миллисекунд. Его природа до конца не ясна, но мощность колоссальна.

Почему сигнал назвали таинственным?

Его обнаружили в галактике, где нет условий для формирования известных науке источников таких сигналов — молодых магнитных звезд.

Может ли это быть сигналом от инопланетян?

Ученые рассматривают природные версии. Характеристики сигнала указывают на астрофизический объект с экстремальными физическими свойствами.

Как обнаруживают такие всплески?

Их фиксируют при помощи гигантских радиотелескопов, которые сканируют небо и улавливают специфические изменения в электромагнитном фоне.

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