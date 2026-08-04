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Землю решили не бросать: ученые придумали, как спасти планету после гибели Солнца

Наука » Экология » Природа

Человечество столкнулось с фундаментальным вызовом: через миллиарды лет Солнце неизбежно превратится в красного гиганта, поглотив внутренние планеты, включая Землю. Однако ученые не спешат паковать чемоданы для межзвездных перелетов. На портале Phys.org представлена амбициозная концепция инженерного спасения родного дома. Вместо колонизации далеких миров исследователи предлагают превратить Солнечную систему в управляемую мегаструктуру, где Земля сменит орбиту, а роль светила возьмут на себя гигантские реакторы в недрах Юпитера.

Вид на 3D палящее солнце
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид на 3D палящее солнце

Орбитальный маневр: как сдвинуть планету

Главная угроза при превращении Солнца в красного гиганта — его физическое расширение. Чтобы Земля не сгорела в верхних слоях солнечной атмосферы, ее необходимо отодвинуть на безопасное расстояние. Ученые предлагают использовать направленные пучки частиц, которые создадут реактивную тягу, достаточную для корректировки траектории целого мира. Этот метод напоминает технологии, которые обсуждаются для защиты от астероидов, но в масштабе целой планеты.

"Перемещение планеты кажется фантастикой, но законы физики этого не запрещают. Основная трудность здесь не в самой силе, а в сохранении стабильности экосистемы во время такого длительного 'переезда'", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Такой подход позволит не только уйти от раздувающегося светила, но и маневрировать в случае угрозы столкновения с блуждающими объектами из глубокого космоса. Пока Земля будет менять свое положение, психология поведения людей может адаптироваться к жизни под искусственным небом, ведь естественный солнечный свет станет смертельно опасным.

Космический зонтик из лунной пыли

Первым эшелоном защиты должен стать колоссальный экран, установленный в точке Лагранжа L1 — месте, где силы гравитации Земли и Солнца уравновешивают друг друга. Конструкция предполагает использование углеродного троса длиной 2 миллиона километров, закрепленного за лунной орбитой. Для создания самого щита планируется задействовать 0,01% массы Луны, что позволит эффективно блокировать избыточное излучение.

"Использование материалов с Луны и Цереры — логичный шаг. Доставлять такие объемы сырья с Земли невозможно. Трос из углеродных нанотрубок — это единственный материал, способный выдержать подобные нагрузки в открытом космосе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ресурсная база для проекта уже определена: около 40% массы карликовой планеты Церера может уйти на производство связующих элементов. Это грандиозное строительство станет величайшим вызовом в истории, сопоставимым с тем, как когда-то исчезновение луны 1110 года пугало средневековых жителей, только теперь человечество само будет управлять небесными телами.

Юпитер как запасная батарея

Когда Солнце окончательно станет нестабильным, человечеству понадобится новый источник энергии. Исследователи обратили взор на Юпитер. В его плотной атмосфере, на глубине около 6500 километров, предлагается разместить термоядерные реакторы. Работая на водороде и гелии-4, эти станции смогут снабжать Землю энергией с помощью мощных лазерных систем. По расчетам, топлива в газовых гигантах хватит на невообразимые 9,1 квадриллиона лет.

"Газовые гиганты — это практически неисчерпаемые бензоколонки космоса. Лазерная передача энергии на такие расстояния уже теоретически обоснована, и это гораздо эффективнее, чем пытаться удержать остывающее Солнце", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Пока инженеры проектируют спасение планеты, биосфера продолжает испытывать давление. Нынешний прогноз численности населения заставляет задуматься о ресурсах уже сегодня, не дожидаясь превращения звезды в гиганта.

Технологическое решение Необходимые ресурсы / Результат
Защитный экран в точке L1 0,01% массы Луны
Углеродный трос 40% массы Цереры, длина 2 млн км
Реакторы на Юпитере Энергоснабжение на 9,1 квадриллиона лет
Коррекция орбиты Направленный пучок частиц

Ответы на популярные вопросы о будущем Земли

Зачем сдвигать Землю, если можно улететь?

Межзвездные перелеты требуют технологий, которых у нас нет, и сопряжены с огромными рисками для биологического вида. Сохранение Земли как готовой экосистемы энергетически и биологически выгоднее.

Где возьмут столько углерода для троса?

Основным источником станет карликовая планета Церера, богатая необходимыми элементами. Добыча в космосе позволит избежать разрушения земной коры.

Не замерзнет ли планета без Солнца?

Функцию обогрева и освещения возьмут на себя лазерные системы, передающие энергию от термоядерных станций, расположенных на Юпитере и других газовых гигантах.

Реально ли управлять движением целой планеты?

Теоретически — да. С помощью направленного выброса массы или использования гравитационных маневров с крупными астероидами орбиту можно менять постепенно в течение миллионов лет.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по информационной безопасности Максим Петров, астрофизик Алексей Руднев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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