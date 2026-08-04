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Сотни снарядов времен Второй мировой обнаружили после крупного лесного пожара во Франции

Наука » Экология » Природа

Лесные пожары во французском департаменте Жиронда привели к опасной находке: под слоем лесной подстилки в коммуне Ле-Порж обнаружился скрытый арсенал времен Второй мировой войны. Огонь, уничтоживший тысячи гектаров леса, буквально "расчистил" путь к забытым складам боеприпасов, о существовании которых местные власти не догадывались десятилетиями. Мэр Марсьяль Занинетти признал, что городская администрация не располагала никакими архивными данными о подземных хранилищах на этой территории.

Лесной пожар
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region
Лесной пожар

Масштабы находки в Ле-Порж

Специалисты по разминированию обнаружили около 400 единиц боеприпасов. Арсенал оказался интернациональным: в земле десятилетиями лежали как французские, так и немецкие снаряды. В списке найденного числятся противотанковые заряды и минометные мины. Общая площадь территории, на которой сейчас работают саперы, составляет пять гектаров. Подобные находки часто связаны с процессами, которые меняют нагрузку на биосферу и обнажают скрытые пласты истории.

"Старые боеприпасы в лесных массивах представляют двойную опасность во время пожаров. Температурное воздействие может привести к самопроизвольной детонации, даже если снаряд пролежал в земле более 80 лет. Порох и взрывчатые вещества внутри сохраняют свои свойства, а коррозия корпуса делает их крайне нестабильными", — объяснил в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Угроза детонации и эвакуация

Пока саперы не очистят каждый квадратный метр, эвакуированные жители коммуны не смогут вернуться в свои дома. Риск случайного взрыва остается высоким, так как огонь прошел непосредственно над местами залегания снарядов. Ситуация в Жиронде напоминает о том, как внезапно могут вскрыться средневековые загадки или тайны недавнего прошлого под воздействием природных катаклизмов. Власти подчеркивают, что безопасность людей является приоритетом, несмотря на то что пожар уже взят под контроль.

"Такие находки требуют ювелирной работы археологического уровня. Снаряды времен Второй мировой часто находятся в состоянии 'критической усталости' металла. Любое неловкое движение при извлечении может спровоцировать трагедию, поэтому очистка пяти гектаров займет значительное время", — отметил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Последствия самого разрушительного пожара

Стихия, бушевавшая в Жиронде около десяти дней, признана одной из самых страшных катастроф во Франции с середины прошлого века. Огонь уничтожил 42 тысячи гектаров лесных угодий. Масштаб бедствия заставляет ученых задуматься о том, как изменение внешней среды влияет на безопасность регионов. Ранее скрытые угрозы, такие как заброшенные военные склады, теперь требуют пересмотра карт лесных фондов по всей стране.

Показатель Данные по Жиронде
Количество снарядов Около 400 единиц
Площадь работ саперов 5 гектаров
Общая площадь пожара 42 000 гектаров
Типы снарядов Французские и немецкие (ПТ и мины)

Обнаружение арсенала стало шоком для местных жителей, которые годами гуляли в этих лесах, не подозревая о "пороховой бочке" под ногами. Подобная неосведомленность о скрытых угрозах встречается и в цифровом мире, где защита от мошенников часто зависит от бдительности и знания базовых настроек безопасности.

"Лесные экосистемы обладают удивительной способностью скрывать следы человеческой деятельности. За 80 лет корни деревьев и слои почвы надежно замаскировали склады. Только аномальная жара и огонь, уничтоживший защитный покров, позволили увидеть реальную картину загрязнения территории боеприпасами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о найденных снарядах

Почему снаряды не взорвались во время пожара?

Взрыватели многих старых боеприпасов требуют прямого механического воздействия или определенного порога нагрева. Некоторые снаряды могли находиться глубже в почве, что спасло их от мгновенной детонации, но сделало крайне опасными после прогорания верхнего слоя земли.

Откуда в одном месте немецкие и французские боеприпасы?

Вероятно, в период оккупации или во время освобождения Франции эти склады использовались разными сторонами конфликта. Не исключено, что трофейное оружие складировалось в одних и тех же подземных бункерах.

Насколько опасны такие находки для экологии?

Помимо риска взрыва, старые снаряды отравляют почву продуктами разложения пороха и тяжелыми металлами. Очистка территории помогает не только обезопасить людей, но и предотвратить химическое загрязнение лесной зоны.

Как долго будут идти работы по разминированию?

Срок зависит от плотности залегания объектов и состояния почвы. Саперы проверяют 5 гектаров вручную, что может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

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Экспертная проверка: сейсмолог Виктор Андреев, археолог Павел Синицын, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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